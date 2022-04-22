Netflix'in geçtiğimiz gün yayımlanan yeni yerli dizisi Yakamoz S-245, emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'in tepkisini çekti. Gürdeniz, dizinin Türk deniz subayını küçük düşürdüğünü belirterek film için devletten izin alınıp alınmadığını sordu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinççi’nin başrolünü paylaştığı Netflix’in yeni yerli dizisi Yakamoz S-245, 20 Nisan günü platformda yayımlandı. Netflix’te kısa süre içinde en fazla izlenen yapımlar arasına giren 7 bölümlük dizi, emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’inse tepkisini çekti.

Gürdeniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yakamoz S-245’e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bir deniz biyoloğunun mürettebatıyla ölüm-kalım savaşı veren denizaltıya katılmasını anlatan diziye tepki gösteren Gürdeniz, dizinin Türk deniz subayını küçük düşürdüğünü söyledi.

Emekli Tümamiral’in paylaşımları:

Öte yandan Cem Gürdeniz’in paylaşımları, sosyal medyada hem kendisine katılan hem de karşı çıkan bazı tepkileri de beraberinde getirdi. Gürdeniz’e verilen tepkilerden bazıları şu şekildeydi: