Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinççi’nin başrolünü paylaştığı Netflix’in yeni yerli dizisi Yakamoz S-245, 20 Nisan günü platformda yayımlandı. Netflix’te kısa süre içinde en fazla izlenen yapımlar arasına giren 7 bölümlük dizi, emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’inse tepkisini çekti.
Gürdeniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yakamoz S-245’e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bir deniz biyoloğunun mürettebatıyla ölüm-kalım savaşı veren denizaltıya katılmasını anlatan diziye tepki gösteren Gürdeniz, dizinin Türk deniz subayını küçük düşürdüğünü söyledi.
Emekli Tümamiral’in paylaşımları:
Öte yandan Cem Gürdeniz’in paylaşımları, sosyal medyada hem kendisine katılan hem de karşı çıkan bazı tepkileri de beraberinde getirdi. Gürdeniz’e verilen tepkilerden bazıları şu şekildeydi: