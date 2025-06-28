Uygun fiyatlı ve taahhütsüz sabit internet paketleri sunan Netspeed, büyük bir siber saldırıya uğradı. Bazı sosyal medya hesaplarında ise firmanın müşteri hizmetlerine ulaşılamadığı ifade ediliyor. İşte Netspeed cephesinde yaşananlar...

Uygun fiyatlı ve taahhütsüz paketleri ile ülkemizde en çok sevilen internet servis sağlayıcılar arasında yer alan Netspeed, şu sıralar oldukça sancılı bir süreçten geçiyor gibi görünüyor. Birkaç gündür doğru düzgün hizmet veremeyen şirket, çok büyük bir siber saldırıya uğradığını açıkladı. Netspeed, resmî X hesabından yaptığı açıklamada sosyal medya platformlarında paylaşılan çeşitli iddialara da açıklık getirdi.

Netspeed'in yaptığı açıklamaya göre firmanın sistemlerine yönelik çok büyük bir siber saldırı var. Bunun da internet kullanıcılarına yansıdığını aktaran yetkililer, internet erişimi ve sistem performansında geçici yavaşlamalar olduğunu ifade ediyorlar. Henüz bir veri ihlali durumu olup olmadığı belli değil ancak Netspeed yetkilileri, siber saldırıyı püskürtmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Netspeed'in siber saldırıyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Duyuru: Siber Saldırı Hakkında Bilgilendirme



Netspeed olarak her gün çeşitli siber tehditlerle mücadele ediyoruz. Ancak bu kez, sistemlerimize yönelik organize ve büyük çaplı bir siber saldırı ile karşı karşıyayız.



Bu olağanüstü durum, yalnızca internet erişimi ve sistem performansında geçici yavaşlamalara neden olmakta olup, müşteri verileriniz tamamen güvendedir.



Alanında uzman teknik ekiplerimiz, saldırının etkilerini en aza indirmek ve hizmetlerimizi en kısa sürede normale döndürmek için aralıksız çalışmaktadır.



Göstermiş olduğunuz anlayış ve sabrınız için teşekkür ederiz.

Çağrı merkezine ulaşılamadığı iddia ediliyor:

Sosyal medya yapılan paylaşımlarda ise Netspeed'in müşteri hizmetlerine ulaşılamadığı iddia ediliyor. Bununla ilgili de paylaşım yapan firma, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor. Paylaşımın altına yapılan yorumlara baktığımızda ise Netspeed abonelerinin oldukça uzun süre beklemiş olsalar da müşteri temsilcilerine ulaşmayı başardıklarını görüyoruz. Netspeed'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Duyuru: Kamuoyuna Bilgilendirme



Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber kaynaklarında, Netspeed’e yönelik eksik veya yanıltıcı bilgiler içeren paylaşımlar yapılmaktadır.



Bilgilendirmek isteriz ki; sistemlerimiz, 3 gündür organize ve büyük ölçekli bir siber saldırı altındadır. Bu olağanüstü durum sadece erişim ve sistem performansını geçici olarak etkilemiştir.



Süreç boyunca canlı destek altyapımız aktif şekilde çalışmakta olup, aşırı yoğunluk nedeniyle anlık yanıt kapasitemiz zaman zaman sınırlı kalmıştır. Teknik ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmakta ve hizmetlerin normale dönmesi için tüm önlemler alınmaktadır.



Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına, kaynağı doğrulanmamış içeriklere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.



Göstermiş olduğunuz anlayış ve desteğe teşekkür ederiz.



Netspeed