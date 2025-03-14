Nintendo Switch 2’nin fiyatı hakkında yeni tahminler paylaşıldı. Yeni modelin, PlayStation 5 ile benzer bir fiyat etiketiyle gelebileceği belirtildi.

Nintendo'nun yeni oyun konsolu Switch 2’nin fiyatı hakkında ilginç iddialar ortaya atıldı. Görünüşe göre, yeni model eskisine kıyasla daha tuzlu olabilir. Hatta öyle ki, PlayStation 5 seviyesinde bir fiyat etiketiyle gelebileceği söyleniyor!

Nintendo'nun yeni nesil oyun konsolu Switch 2'nin fiyatı hakkında önemli iddialar ortaya atıldı. Mevcut Switch modeline kıyasla daha pahalı olabileceği belirtilen yeni cihazın, PlayStation 5 seviyesinde bir fiyat etiketiyle gelebileceği konuşuluyor.

Nintendo’nun yeni konsolu haziran ayında gelebilir

Switch 2’nin fiyatına dair tahminler, sektör analistlerinin değerlendirmelerine dayanıyor. Toyo Securities analisti Hideki Yasuda, yeni modelde kullanılan donanım maliyetlerinin arttığını ifade etti. Özellikle NVIDIA çip maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle Nintendo’nun Switch 2 için 499 dolarlık bir fiyat belirleyebileceği aktarıldı. Öte yandan, UBS’den Yijia Zhai ve Sanford C Bernstein’den Robin Zhu gibi analistler, konsolun 399 dolar civarında fiyatlandırılmasının daha olası olduğunu dile getirdi. Ancak bu rakamın ABD’deki gümrük vergileri gibi dış etkenlere bağlı olarak değişebileceği vurgulandı.

Nintendo’nun yeni konsolunu haziran ayında piyasaya süreceği öne sürüldü. Şirketin, lansman dönemi için 6 ila 8 milyon adet stok hazırladığı bilgisi paylaşıldı. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa, Switch 2’nin çıkışının oyun konsolu tarihindeki en büyük lansmanlardan biri olabileceği ifade edildi. Bloomberg’in aktardığı verilere göre, mevcut Switch modelinin ilk ayında 2,7 milyon adet, PlayStation 5’in ise 4,5 milyon adet satıldığı hatırlatıldı. Yeni modelin bu satış rakamlarını geçebileceği değerlendirmesi yapıldı.

Nintendo’nun, 2 Nisan’da bir Nintendo Direct etkinliği düzenleyeceği duyuruldu. Bu etkinlikte Switch 2’ye dair daha fazla detayın paylaşılmasının beklendiği aktarıldı.