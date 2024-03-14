Daha önce YouTube kanalı MKBHD tarafından yerden yere vurulan ve hemen ardından hisseleri çakılan Fisker, iflas başvurusu yapmaya hazırlanıyor.

Yakın zamanda YouTube kanalı MKBHD'de dünyaca ünlü içerik üreticisi Marques Brownlee tarafından yerden yere vurulan ve "bugüne kadar incelediği en garip, en kötü araç" olarak nitelendirilen Fisker, bir yeniden yapılandırma uzmanının desteğiyle iflas başvurusu için hazırlıklar yapıyor.

Fisker, finansal danışmanlık veren FTI Danışmanlık ve Davis Polk Avukatlık Ofisi ile birlikte, olası bir iflas başvurusu için çalışmaya başladı. Şimdilik firmadan konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi ve Fisker, bu konuda yöneltilen soruları da reddetti. Öte yandan iflas kararı, firmanın son durumu hakkında bilgisi olanlar için hiç de şaşırtıcı değil.

Tek sebep YouTube videosu değil

Daha önce yatırımcılara yönelik bir açıklama yapan Fisker yönetimi, kasalarında 2024 yılını çıkaracak kadar para olmadığını açıklamış ve çalışanlarının da %15'ini işten çıkarma yoluna gitmişti. Fisker'ın zaten her dönem ekonomik sorunları olsa da, hem destekçisi firmaların batışı hem de genel olarak firmaya olan güvensizlik nedeniyle hisselerinin çakılması da iflas kararını etkiliyor.

Bu ayın başlarında da Fisker, devam eden riskleri işaret ederek işten çıkarmalara gitmiş ve proje yatırımlarını da ortaklık kuracağı bir üretici bulana kadar askıya aldığını açıklamıştı. Konuya yakın kaynaklardan gelen haberlere göre Nissan, Fisker ile elektrikli pikap kamyonetler için görüşme hâlinde. O anlaşmanın ilerleyişine göre Fisker, iflas etmek yerine Japon firma tarafından satın alınabilir.