Nissan, NASA ile Elektrikli Otomobil Bataryası Geliştiriyor

Elektrikli otomobiller konusunda diğer otomobil markalarına kıyasla biraz daha geride kalan Nissan, yaptığı duyuruyla katı hâl bataryalarını geliştirdiğini belirtti. Japon otomotiv devi, bu proje için NASA ile birlikte çalıştıklarını açıkladı.

Japonya’nın en ünlü otomobil üretici markalarından biri olan Nissan, elektrikli araç konusunda diğer devlerin önüne geçecek bir hamle planlıyor. Geçtiğimiz Cuma günü Nissan, Japonya’nın Yokohama kentindeki üretim fabrikasında geliştirilen yeni bir prototipini yayınladı.

Şirketin dediğine göre bu prototip, gelecekte üretilmesi planlanan elektrikli araçlar için kullanılacak olan katı hâl bataryalarına ait. Şirket, 2024 yılına kadar bu bataryaların tamamen hazır olmasını ve daha sonra elektrikli aracın geliştirilmesinde kullanılmaya başlanmasını planlıyor. Ayrıca otomobil devi, bu bataryalar için NASA ile birikte çalışıyor.

Nissan, katı hâl bataryalı ilk elektrikli otomobilini 2028’de piyasaya sürmeyi planlıyor

Söylenilene göre Nissan, 2024 yılında prototipini tamamlamayı planladıkları katı hâl bataryaları kullanarak 2028 yılında katı hâl bataryası kullanan ilk elektrikli aracını piyasaya sürmeyi planlıyor.

Konuya yönelik açıklama yapan Nissan Kurumsal Başkan Yardımcısı Kazuhiro Doi gazetecilere verdiği demeçte, NASA ve California San Diego Üniversitesi'nin katılımı ile gerçekleşen bu işbirliğinin hem NASA'nın hem de Nissan'ın yararına olacağını ifade etti. Doi, 'NASA'nın da Nissan'ın da aynı türden bir bataryaya ihtiyacı var' ifadelerini kullandı.

Peki bu bataryalar neden bu kadar önemli?

Katı hal bataryaları teorik olarak, çoğu elektrikli otomobilin şu anda kullandığı lityum iyon pillerden daha hızlı şarj olabiliyor, daha fazla güç kapasitesine sahip ve daha uzun süre kullanım sağlayabiliyor. Yani araçların menzilleri daha küçük ve ucuz bir pille daha uzun oluyor. Nissan, kamyonetleri de dahil olmak üzere tüm araç serilerinde katı hâl bataryaları kullanmayı planladığını belirtiyor. Bu bataryaların 15 dakika içerisinde tam şarj olması ve şimdilerde kullanılan pillerin yarısı kadar boyutta olması planlanıyor.

Katı hâl bataryaları, bataryaları elektrikle doldurma fiyatlarını 2028 yılına kadar önce kW/s başına 75 dolara ve hatta daha sonra kW/s başına 65 dolara bile indirilebilir. Bu da demek oluyor ki bu piller, elektrikli otomobilleri çok daha uygun fiyatlı hale getirmeye yardımcı olabilir ve hatta bir noktada benzinli araçlarla aynı fiyata bile indirgeyebilir.