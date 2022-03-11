Nissan'dan Garsonları İşinden Edecek 'Otonom Oyuncak Araba'

Nissan, 2023 yılında lansman yapacak elektrikli otomobili Ariya'da bulunan fren sisteminin kalitesini göstermek için bir restoran teslimat aracı tasarladı. Peki Nissan, neden böyle bir şey yapma gereksinimi duydu?

Japonya merkezli otomobil şirketi Nissan, çok ilginç bir proje ile karşımıza çıktı. Şirket, restoranlarda kullanılmak üzere küçük bir teslimat aracı tasarladı. Bu teslimat aracı, bir tezgahın üzerine yerleştirildiğinde hedefe kadar yüksek bir hızla gidiyor ve müşterinin önünde de duruyor. Buna ne gerek var diyebilirsiniz? Haklısınız da... Gelin anlatalım...

Nissan, 2023 yılında Ariya isimli bir elektrikli otomobilin lansmanını gerçekleştirecek. Birkaç yıl önce duyurulan bu otomobil, e-4ORCE olarak isimlendirilen özel bir fren sistemi ile donatılacak. Bu sistemin özelliği, fren yapıldığı an açığa çıkan ivmeyi minimalize ediyor oluşu. Yani Ariya kullanıcıları, fren yaptıkları zaman diğer arabalarda olduğu gibi araç içerisinde savrulmayacaklar. Nissan'ın restoran teslimat aracında göstermek istediği esas şey de aslında buydu.

Nissan'ın restoran teslimat aracı şöyle görünüyor

Nissan'ın 2023 model elektrikli otomobilinde kullanacağı bir teknolojiyi neden restoran sektöründe göstermek istediğini anlayamamış olabilirsiniz. Şirketin amacı, içinde sulu yemek olan bir tabağın aniden durduğunda sıçrama yapmadığını göstermekti. Az sonra sizlerle paylaşacağımız video da Nissan'ın bunu başardığını gözler önüne seriyor.

Diğer otomobil devlerinin de yaptığı gibi Nissan, bir süredir elektrik motorlu araçlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki yıllarda bu araçlarla tanışma imkanı yakalayacak, Nissan'ın tüketicilere neler sunabileceğini hep birlikte göreceğiz. Bakalım Nissan, elektrik motoru dönüşümünün hangi noktasında kendine yer bulabilecek...

İşte Nissan'ın e-4ORCE teknolojisini gösterdiği video