Huawei, Dünyanın İlk Wi-Fi 6+ Router’ını Duyurdu

Huawei, düzenlediği lansmanla bir dizi yeni 5G ürününü duyurdu. Lansmanda ana ürün olarak, yüksek hızlı bağlantı sağlayacak iki router tanıtıldı. Huawei’nin yeni router’ları Wi-Fi AX3 ve 5G CPE Pro 2 olurken Wi-Fi AX3, dünyanın ilk Wi-Fi 6+ router’ı olarak karşımıza çıktı.

Huawei, düzenlediği lansmanla birbiri ile bağlantı içinde olacak ürünlerinin kullanacağı yeni teknoloji konseptini duyurdu. Düzenlenen lansmanda cihazları sürekli olarak bağlantı içinde tutacak yeni router'lar, Wi-Fi AX3 ve 5G CPE Pro 2 de tanıtıldı. Bütün cihazların çevrimiçi olarak bir ekosistemde olacağı yeni konsepte Mate X’ler ve Honor View 30 Pro’lar da dahil edildi.

Birbirleriyle bağlantı içinde olacak cihazların her zaman mobil veriye bağlı olamayacağını düşünen Huawei, cihazların veri bağlantısını devam ettirebilmesi için Wi-Fi AX3’ü geliştirdi. Wi-Fi AX3, özel bir Gigahome marka Wi-Fi 6 yonga setine sahip yeni bir router serisi olarak karşımıza çıkıyor.

Huawei, bu kombinasyonun “dinamik dar bant teknolojisi” aracılığıyla 160 MHz’e kadar ulaşabilmek için frekans bant genişliklerini ayarlayarak “Wi-Fi 6+” sunduğunu iddia ediyor. Bu teknoloji, ortam duvarlarını kullanarak daha sağlam kablosuz bağlantı sağlayabilir. Wi-Fi AX3, Huawei’nin geliştirdiği işletim sistemi HarmonyOS ile çalışan ilk router olacak.

Huawei, lansmanda Wi-Fi AX3’ün yanında 5G CPE Pro 2’yi de tanıttı. Bu yeni cihaz, Huawei’nin önceki cihazı 5G CPE Pro’ya göre daha az yer kaplıyor ve daha sessiz fanlara sahip. 5G CPE Pro 2, aynı zamanda TDD yerine FDD bantlarını destekleyerek selefinin önüne geçiyor.

Huawei, 5G CPE Pro 2’nin yeni “5G Super Uplink” teknolojisi sayesinde mümkün olan en iyi mobil geniş bant sinyali için uyum içinde çalışmasını sağladığını açıkladı. Pro 2 ayrıca 7 nanometre Balong 5000 modem ve Mu-MIMO desteğine de sahip. Cihaz, teknolojisi sayesinde aynı anda 128 cihazın bağlantısına izin veriyor.