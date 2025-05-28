Bu içeriğimizde geçmişe dönüyor ve Nokia’nın efsane telefonlarından N8’i yeniden hatırlıyoruz. Bakalım N8, hangi özellikleriyle aklımıza kazınmayı başarmış?

2010’da piyasaya sürülen N8, Nokia'nın dokunmatik ekranlı akıllı telefonlar için geliştirdiği Symbian^3 işletim sistemiyle geliyordu.

Kamera tarafında dönemine göre sunduğu özelliklerle dikkat çeken N8, 4 milyon adet satarak Nokia için başarılı bir model de oldu. Ancak Symbian^3, Android ve iOS'un hızlı gelişimine ayak uyduramadı. Gelin şimdi N8’in o dönem sunduğu özelliklere yakından bakalım.

Tasarım

135 gram ağırlığındaki telefon, alüminyum gövde ve Gorilla Glass ekrana sahipti. Köşeli bir tasarımla gelen N8’in kamerası ise oldukça şık görünüyordu.

3.5 inç ekran

Nokia N8’in 3.5 inç amoled ekranı 360x640 piksellik bir çözünürlüğe sahipti. 16 milyon renk sunabilen bu ekran Gorilla Glass koruması ile çizilmelere karşı ekstra dayanıklılık sağlıyordu.

12 megapiksel kamera

Telefonun arka tarafında üst kısma konumlandırılan kamera, 12 megapiksellik bir değer sunuyordu. O dönem rakipleri iPhone 4 ve Galaxy S, 5 megapiksellik kameraya sahipti. N8’in kamerasının dikkat çeken yanlarından biri de xenon flaşa sahip olmasıydı.

1200 mAh batarya

1200 mAh kapasiteli bir Li-Ion bataryaya sahip Nokia N8, yaklaşık 12 saatlik konuşma süresi, 400 saat de bekleme süresi sunuyordu.

Symbian^3 işletim sistemi

Girişte de bajsettiğimiz gibi N8’in sahip olduğu Symbian^3 işletim sistemini Nokia, dokunmatik ekranlı akıllı telefonlar için geliştirmiş ve ilk defa bu modelde denemişti. Özelleştirilebilir widget'lar, aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırabilme o dönem için başarılı özellikler olsa bile Symbian^3, Android ve İOS’un gelişimine ayak uyduramadı.

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