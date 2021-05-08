Nostaljik G3 Renk Seçenekleri, MacBook’lara da Getirilebilir

Geçtiğimiz ay 2021 model iMac’lerin, iMac G3 modelini andıracak nostaljik renk seçenekleriyle birlikte satışa sunulacağı iddia edilmiş; yapılan tanıtımdan sonra iddia haklı çıkmıştı. İddiayı ortaya atan kişi aynı iddiayı bu sefer dizüstü modellere yöneltti. Apple sızıntılarıyla bilinen Jon Prosser’e göre 2021 model MacBook’lar, 2021 model iMac’in renk seçeneklerine sahip olacak.

Apple hakkında verdiği bilgilerde şaşmayan bir isimden yeni MacBook’lar hakkında açıklama geldi. İddiaya göre yeni MacBook’lar, birçok renk seçeneğiyle birlikte satışa sunulacak. Cihazlar için belirlenen renkler, geçen ay tanıtılan iMac’lerinkine benzeyebilir.

Yaptığı Apple sızıntıları defalarca haklı çıkan Jon Prosser, yeni nesil MacBook cihazlarda farklı renk seçeneklerinin sunulacağını açıkladı. Nostaljik renk seçenekleriyle satışa sunulan iMac serisinden sonra gelen açıklama, benzer renklerin dizüstü cihazlara da uygulanabileceği fikrini uyandırdı.

iMac iddiası doğru çıkmıştı

Jon Prosser, benzer bir açıklamayı geçtiğimiz ay yapmış ve haklı çıkmıştı. Prosser’ın yeni nesil iMac’lerin nostaljik renk seçenekleriyle geleceği açıklamasından bir süre sonra gerçekleşen ‘Spring Loaded’ etkinliğinde Apple, 7 renk seçeneğiyle gelen iMac’leri tanıtıp sızıntıları haklı çıkarmıştı. Aynı kişi, aynı iddiayı bu sefer 2021 MacBook’lar için ortaya attı. iMac’lere uygulanan kozmetik değişimlerin dizüstü cihazlara da uygulanması bekleniyor.

Modellerde görülmesi beklenen diğer değişimler

Yeni nesil MacBook’lara gelmesi beklenen değişimler sadece kozmetik değil. Gözlemcilere göre yeni MacBook Air, Apple’ın kendi ürettiği ARM mimarisine sahip M1 çipleriyle gelecek. Dış tasarımında renk dışında değişimler de beklenen MacBook Air’in neye benzeyeceğini muhtemelen bu sene yapılması beklenen çıkışında göreceğiz.

Apple’ın yeni nesil MacBook Pro’ları bu yılın sonuna kadar piyasaya sunmuş olması bekleniyor. MagSafe şarj teknolojisiyle donatılacak cihazların fiziksel girişleri artırılacak. Ayrıca yeni M1X ya da M2 çipler kullanılacak olan MacBook Pro, performans açısından gözle görülür bir evrim geçirmiş olacak.