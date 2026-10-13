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Nothing’in Alt Markası CMF, İlk Hoparlörlerini Duyurdu: Karşınızda Speaker S ve Speaker M!

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Nothing çatısı altındaki CMF, özgün tasarımlarıyla dikkat çeken ilk taşınabilir hoparlör modelleri CMF Speaker S ve CMF Speaker M'yi tanıttı.

Nothing’in Alt Markası CMF, İlk Hoparlörlerini Duyurdu: Karşınızda Speaker S ve Speaker M!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Nothing’in alt markası olarak faaliyet gösteren CMF, sadece telefonlar değil, farklı kategorilerden ürünlerle de karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise firma, hoparlör alanına giriş yaptı. İlk taşınabilir hoparlör modellerini resmen tanıttı.

Cihazlar, CMF Speaker S ve CMF Speaker M isimleriyle geliyor. Âdeta bir süt kabını andıran sıra dışı ve uzun ince tasarımları var. Ayrıca yuvarlak örgü ızgaraları ile zıt renkli kontrol düğmeleri de öne çıkmayı başarıyor.

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Nothing’in Alt Markası CMF, İlk Hoparlörlerini Duyurdu: Karşınızda Speaker S ve Speaker M!
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CMF Speaker S ve CMF Speaker M neler sunuyor?

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Her iki model de kullanıcıların beğenisine beyaz, turkuaz, koyu gri ve turuncu olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Tasarım tarafında CMF Speaker M modeli, kardeşinden farklı olarak gövdesinde bir taşıma kulpu oyuğu ve ön yüzeyinde ikinci bir ızgara barındırıyor.

Performans konusunda iki model arasında belirgin bir ayrım bulunuyor. Serinin daha küçük üyesi olan CMF Speaker S, bünyesinde bir adet 45 mm tam aralıklı sürücü ve çift pasif radyatöre sahip. Toplamda 10W RMS ses çıkış gücüne ulaşan bu model, 70 Hz ile 20 kHz frekans aralığını kapsıyor. Serinin daha güçlü seçeneği olan CMF Speaker M ise 25W woofer ve 10W tweeter birleşimiyle toplam 35W RMS ses çıkış gücü sağlıyor ve frekans aralığını 60 Hz seviyesine kadar düşürebiliyor.

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Hoparlörün üzerindeki fiziksel döner düğme aracılığıyla oynatma, parça atlama, ses seviyesi ve Ultra Bass modu doğrudan kontrol edilebiliyor; güç, Bluetooth eşleşme ve Auracast için ayrı butonlar yer alıyor. Çoklu hoparlör kurulumlarında ise cihazlar iki farklı yöntemle eşleştirilebiliyor. Stereo ses deneyimi elde etmek için aynı modelden iki adede ihtiyaç duyulurken, CMF'in "Party Mode" adını verdiği Auracast desteği sayesinde iki veya daha fazla uyumlu hoparlör birbirine bağlanabiliyor.

Her iki model de %50 ses seviyesinde ve Ultra Bass açıkken 18 saate kadar pil ömrü vaat ederken, 10 dakikalık hızlı şarj yaklaşık 1 saatlik kullanım sağlıyor. CMF Speaker S modeli 59 dolar fiyat etiketiyle sunulurken, daha yüksek ses gücü sunan CMF Speaker M modeli ise 109 dolar fiyatla çıkış yaptı.

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