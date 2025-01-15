nubia, Samsung Galaxy Z Flip rakibi yeni telefonu "Flip 2"yi duyurdu. Aşırı uygun fiyatlı telefon, özellikleriyle de hiç fena görünmüyor. Ancak telefonun küresel pazarlara ulaşıp ulaşmayacağı şimdilik belli değil.

Çinli teknoloji devi ZTE'nin alt markası olarak çalışmalarını sürdüren nubia, katlanabilir ekranlı yeni akıllı telefonu "Flip 2"yi duyurdu. Dikkat çekici özelliklere sahip telefon, uygun fiyatı ile de tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Samsung Galaxy Z Flip serisine rakip olarak karşımıza çıkan nubia Flip 2, FHD+ çözünürlük sunan 6.9 inç boyutlu bir iç ekrana sahip. Telefonun kapağında ise 3 inç boyutlu ve 682 x 422 piksel çözünürlük sunan küçük bir ekran bizleri karşılıyor. Bu küçük ekran, bildirimler ve bazı uygulamalarda gezinti yapmak için kullanılabilecek.

Karşınızda nubia Flip 2

nubia'nın katlanabilir ekranlı telefonu, Dimensity 7300X işlemciden güç alıyor. Bu işlemci, MediaTek Dimensity 7300'ün katlanabilir telefonlar için özelleştirilmiş versiyonu. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile eşleştirilen telefonda Android 14 işletim sistemi bulunuyor. 4.300 mAh kapasiteli bir bataryası bulunan nubia Flip 2, IPX2 ve IP4X sertifikalarına ev sahipliği yapıyor.

nubia tarafından yapılan açıklamaya göre Flip 2'de 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik odaklı yardımcı kamera bulunuyor. İç ekranda bulunan selfie kamera ise 32 MP çözünürlük sunuyor. Telefonun kamera kurulumu, bir dizi yapay zekâ özelliği tarafından destekleniyor.

Nubia Flip 2 teknik özellikleri:

Ekran 6.9 inç FHD+, 3 inç 682 x 422 piksel İşlemci MediaTek Dimensity 7300X Depolama 128 GB RAM 6 GB Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 50 MP + 2 MP Batarya 4.300 mAh İşletim Sistemi Android 14

nubia Flip 2 fiyatı:

Şirketin açıklamasına göre nubia Flip 2, 410 dolar karşılığında satın alınabilecek. Ürünün Japonya dışına çıkıp çıkmayacağı şimdilik bilinmiyor.