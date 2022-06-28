Nükleer Enerjiyle Çalışan Hayali Uçak. Sky Cruise [Video]

Hashem Alghaili isimli bir tasarımcı, "Sky Cruise" ismini verdiği hayali bir uçak tasarladı. Otonom yapıda olan ve nükleer enerji ile çalışan bu fütürüstik uçak, yıllar boyunca havada kalabiliyor ve 5000 yolcuya ev sahipliği yapabiliyor.

Bir uçağa binmek ve yıllar boyunca o uçağın içerisinde yaşamak ister miydiniz? Hem de yolculuk boyunca hiçbir havalimanına inmeden... İşte böylesi bir hayali olan insanları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Hashem Alghili isimli bir video yapımcısı, "Sky Cruise" ismini verdiği hayali bir uçak tasarladı. İçerisinde 5000 kişiyi ağırlayabilen bu otonom yolcu uçağı, yıllar boyunca havada kalabilecek şekilde düşünüldü. Gelin hep birlikte bu garip olaya yakından bakalım.

Sky Cruise, tam 20 adet motoru bulunan ultra büyük bir uçak. Bu motorlar, nükleer füzyonla çalışıyor. Füzyon reaksiyonları sırasında ortaya çıkan enerjinin büyüklüğü de uçağın yıllar boyunca havada kalmasını sağlıyor. Uçakların mükemmel teknolojiler olmadığının farkında olan tasarımcı, Sky Cruise bakımlarının da havada yapılacağını, bunun dünyada bir ilk olacağını ifade ediyor. Elbette tüm bunların bir hayalden ibaret olduğunu unutmamak lazım.

İşte 5000 kişiyi yıllar boyunca havada taşıyabilecek potansiyele sahip olan Sky Cruise

Bu devasa uçak, yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz gibi aslında bir kompleks. İçerisinde çok sayıda restoran, yüzme havuzu, AVM, tiyatro ve spor salonu barındıran hayali uçak, Alghili'ye göre düğün gibi organizasyonlar için de kullanılabilir. Ancak uçağın tasarımını gören kişiler bunun gerçeklikten çok uzak olduğunu söylüyorlar. Aslına bakacak olursak haklılar da...

Bugüne dek pek çok uçak kazası yaşandı. Haliyle; eğer bir gün böyle bir uçak yapılırsa, bu uçağın da kaza yapma olasılığı var. Az önce, bu uçağın nükleer enerji ile çalıştığından bahsetmiştik. İşte olası bir kaza, bir yere nükleer bomba atmakla aynı sonuca neden olacaktır. Ayrıca Sky Cruise, hiç de aerodinamik kurallarına uygunmuş gibi görünmüyor. Tonlarca ağırlıktaki yapının kalkışı, pek çok kişiye göre hiçbir şekilde mümkün değil.

Hashem Alghaili'ye göre temiz nükleer enerji, havacılık sektörünün geleceği olacak. Eğer bu öngörü gerçek olur ve nükleer enerji ile çalışan uçaklar yapılırsa, belki havacılığın kuralları yeniden yazılır. Ancak şu an için bununla ilgili bir şeyler söylemek mümkün değil. Dilerseniz artık sizleri, Sky Cruise için hazırlanan video ile yalnız bırakalım...

İşte Sky Cruise için hazırlanmış video