Bombaların ne kadar ürkütücü ve korkutucu olduğundan bahsetmemize aslında çok da gerek yok. Fakat bombaların patlayış şekilleri ile ilgili kafamıza takılan bir nokta var. O ayrıntı, patlama sonrası oluşan mantar şekli.

Bu mantar şeklinin oluşmasının nedeni ne? Nükleer patlamalarda neden genişleyen bir ateş topu değil de mantar bulutları ile karşılaşıyoruz?

Bu şekil nasıl oluşuyor?

Bombalardaki enerji patlamaları, ilk etapta sıcak hava küreleri oluşturuyor.

Sıcak hava da yukarı doğru yükseldiği için kürelerin tam ortaları, kenarlarından çok daha fazla kaldırma kuvveti ile karşı karşıya kalıyor. Ayrıca sıcak hava küreleri bir bütün olarak yükselmesine rağmen, kürelerin dışında kalan soğuk hava alt kısımlara doğru akmaya başlıyor.

Bu da yükselen bulutların veya bir başka deyişle kürelerin, bu şekli almasına sebep oluyor. Ayrıca sıcak hava molekülleri, yoğun enerji ile doldukları için hızlı hareket ediyorlar ve aralarındaki boşluk âdeta arşa çıkıyor. Bu sebeple neredeyse mantarı andıran bir şekle sahip oluyorlar.

Ayrıca bu mantar bulutlarının farklı çeşitleri var.

Bombalardan açığa çıkan bulutların şekilleri, bombanın patladığı yüksekliğe ve bombanın patlayıcı verimine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Yine patlamaların iki farklı bölümü de var.

Örneğin Nagazaki ve Hiroşima kentleri üzerinde gerçekleşen patlamalarda ilk kısım, beyaz bulut dalgalarından oluşuyordu. Bu bulutlar, çevredeki hava ve yoğunlaşan su sebebiyle meydana geldi.

Diğer kısım ise tıpkı bir mantarın sapını oluşturan, kahverengi bulutlardı. Bu bölüm, yerden yukarı doğru uzanan maddelerden ve molozlardan oluşuyordu. Ayrıca şaşırtıcı şekilde bulut kümeleri, birbirine bitişik değil ayrıydı.

Aslında bu bulutların birbiri ile temas etmemesinin farklı nedenleri var.

Eğer bir bomba, yerden 600 metrenin üzerinde bir yükseklikte patlatılırsa ve yeterince güçlü değilse bu mantar şekli net bir şekilde oluşmuyor. Yani patlatılan bir bombanın oluşturduğu bulutların bu şekli alması için, yere olabildiğince yakın patlatılması ve bombaların çok güçlü olması gerekiyor.

Özetle mantar bulutlar, büyük bir ısı salınımı ile ortaya çıkıyor. Bu yüksek ısı ve enerji patlamasının birleşimi, bir vakum yani mantarın kafasını yaratıyor. Bu vakum da duman ve çeşitli döküntülerle doluyor ve mantar bulutunun merkezini oluşturuyor.

Hava koşullarına bağlı olarak da hava akımları ve rüzgârlar, bu mantar şeklindeki bulutu dağıtana kadar belli bir süre atmosferde kalmaya devam ediyor.

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