Son dönemde hisseleri büyük değer kazanan NVIDIA'da çalışanlara "Jensen özel ödeneği" ile ek hisse senedi verilecek.

Teknoloji devi NVIDIA, son dönemdeki büyük atılımın ardından çalışanlarına destek verme kararı aldı. Çalışanlar, firmanın CEO'su Jensen Huang'dan adını alan "Jensen özel ödeneği" ile birlikte çalışanlara %25 oranında daha fazla kısıtlanmış stok hisse verilecek. Huang'ın şu anda 75 milyar dolarlık bir serveti var en zenginler listesinde 20. sırada bulunuyor.

Bu özel ödenek ile birlikte çalışanlara, firmaya ilk girdiklerinde verilen kısıtlı stok hisselerin dörtte biri oranında yeni hisseler dağıtılacak. 2.1 trilyon dolarlık firma, 1 Nisan'da başlayan çeyrek sonu değerlendirmesinin ardından çalışanlarına bu şekilde bir destek vermeye karar verdi.

Hisseler dört yılda teslim edilecek

Dağıtılacak olan hisse sayısı, firmanın mart ayındaki ortalama hisse fiyatı olan 898,20 dolar üzerinden belirlendi. Bu hisseler, 18 Eylül'den itibaren dağıtılmaya başlanacak. Dört yıl boyunca kısıtlı kalacak olan hisseler o tarihten itibaren aylık olarak %6,25'lik kısımlar hâlinde teslim edilecek. Yakın zamanda firmaya katılan isimlere 200 bin dolarlık hisse senedi verilmişti ancak dört yıllık sürede bu miktar katlanacak gibi duruyor. Bu çalışanlar şimdi 50 bin dolarlık ek hisse alacaklar.

Özellikle üretken yapay zekâ alanındaki gelişmelerden faydalanan NVIDIA, son 12 ayda yakaladığı yükselişle Apple ve Microsoft'un ardından en değerli üçüncü marka olmuştu. NVIDIA'nın son çeyrek kârı ise 22,1 milyar dolar olarak açıklanmıştı.