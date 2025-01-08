NVIDIA CEO'su Jensen Huang, yapay zekâ çiplerinin inanılmaz bir hızda geliştiğini belirtti. Başarılı yöneticiye göre çipler, Moore Yasası'ndan bile daha hızlı gelişiyor.

Yapay zekâ teknolojileri inanılmaz bir hızda gelişiyor. Öyle ki daha bir iki yıl önceki modeller ile şu ankiler arasında dağlar kadar fark var. Tabii ki bu hızlı gelişme, aynı zamanda yapay zekâ için kullanılan çiplerde de yaşanıyor.

Yapay zekâ donanımı konusunda en öne çıkan şirket olan NVIDIA’nın CEO’su Jensen Huang, CES 2025’te yaptığı açıklamalarda yapay zekâ çiplerinin inanılmaz bir hızda geliştiğini belirtti. Bu çiplerin Moore Yasası’ndan bile hızlı ilerlediğini aktardı.

Yapay zekâ çipleri, 10 yıl önceye kıyasla 1000 kat daha hızlı

Huang, TechCrunch’a verdiği röportajda NVIDIA’nın yapay zekâ çiplerinin performansının kendi hızında ilerlediğini ifade etti. Son süper çiplerinin önceki nesilden 30 kat daha hızlı olmasını da buna bir örnek olarak gösterdi.

Bu nedenle de çiplerin, onlarca yıldır bilgisayar gelişimini yönlendiren Moore Yasası’ndan daha hızlı geliştiği vurgulandı. Huang’a göre mimariyi, çipi, sistemi ve algoritmaları aynı anda inşa etmek, sürekli bir yenilik sağlamasıyla Moore Yasası’ndan daha hızlı hareket etmelerine olanak tanıyor.

Daha geniş çaplı da konuşan Huang, yapay zekâ çiplerinin 10 yıl önceye kıyasla şu anda 1000 kat daha iyi olduğunun altını çizdi. Bu da Moore Yasası’nın belirlediği standarttan çok daha hızlı olduğunun bir göstergesi. CEO, son olarak planlarının daha performanslı çipler üretmeye odaklanmak olduğunu söylerken uzun vadede daha düşük fiyatlar ortaya çıkabileceğini de ekledi.

Nedir bu Moore Yasası?

İlk olarak 1965 yılında Intel’in kurucu ortağı Gordoon Moore tarafından ortaya atılan bu yaklaşım, bilgisayar sektörüne çok uzun bir süredir yön veriyordu. Basitçe anlatacak olursak yasa, bilgisayar çiplerindeki transistör sayısının her yıl iki katına çıkacağını öngörmüştü. Böylece performansı da iki kat artacaktı. Bu öngörü, çoğunlukla gerçekleşti ve on yıllar boyunca cihazlarda hızlı ilerlemeler yaşanırken maliyetlerin azaldığını gözlemledik. NVIDIA ise son birkaç yılda bu yasadan çok daha hızlı gelişmeler kaydetmeyi başardı.