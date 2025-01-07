CES 2025'teki duyurularıyla sükse yaratan NVIDIA, daha önce Apple'a kaptırdığı koltuğu geri almayı başardı.

NVIDIA, Las Vegas’ta düzenlenen CES 2025 etkinliğinde duyurduğu çarpıcı yeniliklerle bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı ve şirket hisselerindeki artış NVIDIA'nın Apple'a kaptırdığı koltuğa tekrar yerleşmesini sağladı.

Bir süredir NVIDIA ile Apple arasında süren en değerli şirket konumundaki rekabet, CES 2025'te gerçekleşen duyurularla da sürmeye devam ediyor. Apple her ne kadar etkinlik kapsamında sessiz bir görünüm çizse de NVIDIA dünden bu yana yaptığı duyurularla âdeta sükse yaratmış durumda.

NVIDIA, CES 2025'e damga vurdu

Yapay zekâ, oyun ve otonom araç teknolojilerindeki güçlü hamleleriyle bilinen NVIDIA, etkinlikte CEO Jensen Huang’ın vizyoner açıklamalarıyla da yatırımcıların güvenini tazeledi. Huang, robotik teknolojisinin "multi-trilyon dolarlık bir fırsat" olduğunu vurgularken, firmanın yapay zekâ hakimiyetini genişletme stratejilerini paylaştı.

Etkinliğin en dikkat çeken duyurularından biri de NVIDIA’nın yeni nesil ekran kartları olan RTX 50 serisiydi. Blackwell mimarisi üzerine inşa edilen bu modeller, benzeri görülmemiş bir performans sunmayı vaat ediyor. Yeni modellerin satışına ise bu ay başlanacak.

Henüz ABD'de borsa açılmadığı için NVIDIA'nın marketcap'teki liderliği resmîleşmiş değil ancak ilerleyen saatlerde borsa açıldığında resmî olarak dünyanın en değerli şirketi konumuna yerleşecek.