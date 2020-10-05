GeForce 3070 GPU'suna Dair Yeni Bir Fotoğraf Ortaya Çıktı

NVIDIA'nın RTX 30 ailesindeki en satın alınabilir üyesi GeForce RTX 3070'in GPU'sunun değerlendirme bandındaki fotoğrafı ortaya çıktı. Ayrıca günde 1.000 GPU üretim kapasitesinin olduğu iddia edildi.

NVIDIA'nın yeni nesil ekran kartı GeForce RTX 3070'in çıkış tarihinin ertelenmesiyle ilgili çeşitli söylentiler ortaya atılıyor. Bu söylentiler arasında yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Söz konusu bu fotoğrafta GeForce RTX 3070'te kullanılacak olan ve onaylanmaya giden GPU'lar görülüyor.

NVIDIA'nın ilk olarak satışa çıkardığı GeForce RTX 3080, karaborsacılar ve oyunculardan gelen müthiş bir taleple karşılaştı. Gelen bu yoğun talebi ne NVIDIA'nın ne de NVIDIA'nın perakende ortaklarının stokları karşılayamadı.

Günde 1.000 GPU üretimi

GeForce 3080'e olan bu yoğun talep karşısında çaresiz kalan NVIDIA, özür diledi ve karaborsacıların botlarına karşı daha iyi önlemler alacağını açıkladı. RTX 3080'den sonra Türkiye'de 14.400 TL fiyat etiketine sahip olan GeForce RTX 3090 çıktı ve tahmin edilebileceği gibi onun da stokları tükendi.

Türkiye'de 4.805 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak olan 499 dolarlık RTX 30 serisinin en uygun fiyatlı ekran kartı olan GeForce RTX 3070'e talebin çok daha yoğun olması bekleniyor. Özellikle RTX 2080 Ti'dan daha iyi performans sergileyeceği iddia edilen ve 'satın alınabilir' banttaki RTX 3070'in talebinin çok daha yoğun olması neredeyse kesin bile diyebiliriz.

Yukarıda gördüğünüz fotoğraf, ilk olarak Baidu forumunda paylaşıldı. İddiaya göre söz konusu bu hatta günde 1.000 GPU değerlendirilebiliyor. Baidu'da yapılan paylaşımda "Denetimler tamamlandı ve üretim birkaç gün önce başladı. Değerlendirme sonuçları 'mükemmel', 'yeterli' ve 'yetersiz'. Değerlendirme sonucu yetersiz olanlar tekrar test edilmek üzere gönderiliyor. Ayrıca 'on binlerce GA102' geliyor" ifadeleri kullanıldı.

Hot Hardware'de yer alan habere göre söz konusu bu fotoğrafta gördüklerimiz ise GeForce RTX 3070'in gücünü alacağı GA104-300 GPU'ları. RTX 3070'in çıkış tarihi 29 Ekim olarak belirlenmişti. Bundan bir gün önce de AMD, Radeon RX 6000 serisinin duyurusunu gerçekleştirecek.