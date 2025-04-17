NVIDIA, uygun fiyatlı yeni ekran kartları GeForce RTX 5060 ile GeForce RTX 5060 Ti'ı Türkiye'de satışa sunuluyor. Bu ekran kartları neler sunuyor ve fiyatları nasıl?

GPU sektörünün bir numarası olan NVIDIA, düzenlediği bir etkinlikte nispeten uygun fiyatlı yeni ekran kartlarını duyurdu. GeForce RTX 5060 ve GeForce RTX 5060 Ti olarak isimlendirilen bu ekran kartları, ülkemizde de satışa sunuldu. GeForce RTX 5060 Ti an itibarıyla satın alınabilirken GeForce RTX 5060, birkaç hafta sonra oyunseverlerle buluşacak.

Peki NVIDIA GeForce RTX 5060 ile GeForce RTX 5060 Ti, neler sunuyor? Ürünlerin Türkiye fiyatları nasıl? Gelin hep birlikte detaylara bakalım.

NVIDIA GeForce RTX 5060 teknik özellikleri:

NVIDIA Mimarisi Blackwell Tensör Çekirdekleri 5. nesil (614 TOPS) Işın İzleme Çekirdekleri 4. nesil (58 TFLOPS) Bellek Yapılandırması 8 GB GDDR7 Bellek Bant Genişliği 448 GB/sec Bellek Arayüzü Genişliği 128-bit Ekran Kartı Gücü 145W

NVIDIA GeForce RTX 5060 Türkiye fiyatı:

Versiyon Fiyatı - Açıklanmadı

NVIDIA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre GeForce RTX 5060, Mayıs 2025 itibarıyla satışa sunulacak.

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti teknik özellikleri:

NVIDIA Mimarisi Blackwell Tensör Çekirdekleri 5. nesil (759 TOPS) Işın İzleme Çekirdekleri 4. nesil (72 TFLOPS) Bellek Yapılandırması 8-16 GB GDDR7 Bellek Bant Genişliği 448 GB/sec Bellek Arayüzü Genişliği 128-bit Ekran Kartı Gücü 180W

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Türkiye fiyatı:

Versiyon Fiyatı Markalara göre başlangıç versiyonu 18.200 TL