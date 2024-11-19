NVIDIA ile Google'dan Kuantum İşlemciler İçin İş Birliği

Google ile NVIDIA, kuantum işlemciler için iş birliği yaptıklarını duyurdular. Bu iş birliği kapsamında Google mühendisleri, NVIDIA'nın Eos isimli süper bilgisayarını kullanacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google ile çip sektörünün açık ara bir numarası NVIDIA arasında önemli bir iş birliği gerçekleştirildi. Bu iş birliği kapsamında Google, kuantum işlemci hesaplamaları için NVIDIA'nın Eos isimli süper bilgisayarını kullanacak.

Kuantum işlemciler, henüz hayatlarımıza girmediler. Ancak bu tür işlemciler, alışmış olduğumuz yarı iletken tabanlı işlemcilerden katbekat hızlı bir yapıya sahipler. Tabii bu yüksek, beraberinde bazı zorlukları getiriyor. İşte NVIDIA ile Google'ın Quantum AI bölümü, tam olarak bu zorluklara odaklanacak.

NVIDIA Eos, kuantum işlemcilerin çalışması gereken fiziksel koşulları simüle edecek

Mesela bir kuantum işlemcinin çalışabilmesi için olduça soğuk koşullar gerekiyor. Ayrıca belirli bir kapasiteye gelen bir kuantum işlemci, kendi kendine hata yapmaya başlayabiliyor. İşte bunlara da "gürültü" deniyor. Google ile NVIDIA'nın gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Eos, gerek fiziksel ortam koşullarını gerekse gürültü durumlarını simüle edecek. Böylelikle uzmanlar, ne yapmaları gerektiğine ilişkin çıkarımlarda bulunacaklar.

Tabii bu iş birliğinin etkilerini hemen görmeyeceğiz. Hem Google hem de NVIDIA, kuantum işlemciler için önemli mesafe kat ettiklerini savunuyorlar ancak sorunsuz bir kuantum işlemcinin ticari amaçlarla kullanılmasının onlarca yıl daha süreceğine inanılıyor. NVIDIA Eos, bu sürecin kolaylaşmasını sağlayacak.