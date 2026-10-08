NVIDIA RTX Spark Destekli Dizüstü Bilgisayarlar Türkiye’de Ön Siparişe Açıldı: Fiyatlar Cep Yakıyor!

NVIDIA’nın gelişmiş yapay zekâ mimarisini taşınabilir sistemlerle buluşturan yeni RTX Spark dizüstü bilgisayar ailesi resmî olarak Türkiye pazarına giriş yaptı.
Bugün itibarıyla ön sipariş sürecine açılan ve teslimatlarının 16 Ekim’de başlaması planlanan üst düzey modeller, sundukları güçlü donanımların yanı sıra yüksek satış fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.
Türkiye fiyatları 210 bin TL'den başlıyor
Yüksek işlem gücü ve yerel yapay zekâ performansına odaklanan seride başlangıç fiyatları 210 bin TL'nin üzerinde seyrediyor:
- Lenovo Yoga 9 (N1X): 210.000 TL
- MSI Prestige Spark Serisi: 220.000 TL’den başlıyor
- Asus ProArt P16 (N1X): 254.999 TL
- MSI (128 GB RAM): 424.000 TL