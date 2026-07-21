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NVIDIA’nın Yeni Yapay Zekâsı, Deepfake Videoları Sadece 22 Milisaniyede Tespit Edebiliyor

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NVIDIA, deepfake videolar için eğitilen yeni yapay zekâsıyla bu türden videoları 22 milisaniyede tespit edebiliyor.

NVIDIA’nın Yeni Yapay Zekâsı, Deepfake Videoları Sadece 22 Milisaniyede Tespit Edebiliyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

İnternette gördüğümüz her videoya "Galiba bu da sahte" şüphesiyle yaklaştığımız günlerden geçiyoruz.

Yapay zekâ video üretme araçları öyle kusursuzlaştı ki kimilerinin hiç etmediği laflardan tutun ünlülerin tuhaf maceralarına kadar her şey birkaç saniyede karşımıza düşüyor. Şimdi de NVIDIA, bu videoların tespiti için önemli bir adım atmış durumda.

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NVIDIA’nın Yeni Yapay Zekâsı, Deepfake Videoları Sadece 22 Milisaniyede Tespit Edebiliyor
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22 milisaniyede tespit edebiliyor

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SIGGRAPH 2026’da sahneye çıkan NVIDIA, Synthetic Video Detector adını verdiği yeni teknolojisini tanıttı. Mantık, yapay zekânın yarattığı şeyi yine yapay zekâyla çözmeye dayanıyor. Üstelik bu sistem öyle ağır da çalışmıyor. 1080p çözünürlükteki bir videoyu sahte mi gerçek mi diye analiz etmesi yalnızca 22 milisaniye sürüyor. Yani siz videonun oynat tuşuna basarken, sistem kararı vermiş oluyor bile.

NVIDIA’nın aktardığına göre araç, sıkıştırılmamış orijinal videolarda %92 gibi oldukça yüksek bir doğruluk oranına sahip ancak hepimizin bildiği bir gerçek var. Sosyal medya platformları (TikTok, Instagram, YouTube) videoları yüklerken öyle bir sıkıştırıyor ki bu durumun izleri silinebiliyor. NVIDIA yine de iddialı. En acımasız sıkıştırmalarda bile sistem %82 başarı oranını korumayı başarıyor.

Yine de %100 güvenmeyin

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Medya kuruluşları ve haber merkezleri için oldukça değerli olacak bu teknoloji, tek başına dünyayı kurtarmayacak elbette. NVIDIA yetkilileri de bu aracın insan kontrolünün ve araştırmacı gazeteciliğin yerini alamayacağını ve sadece güçlü bir yardımcı olduğunu vurguluyor.

35 binden fazla kurumsal sisteme entegre edilecek bu yeni kalkan, dijital dünyadaki "Hangisi gerçek?" krizini çözebilecek mi zamanla göreceğiz.

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