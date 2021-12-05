Türkiye'nin Ocak-Kasım Araç Satışı Verileri Yayınlandı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verilerine göre Türkiye’de elektrikli ve hibrit otomobil satışı büyük bir yükselişe geçti. Türkiye’de elektriğin benzinin yerini alacağı zamanı tam olarak bilemesek de yakın gelecekte şarj istasyonu ihtiyacı bir hayli artacak gibi görünüyor.

Bildiğiniz gibi dünya, her geçen yıl fosil yakıtları geride bırakmak adına birkaç adım daha ileriye gidiyor. Bunun en büyük parçalarından biri de otomobil sektörünün elektrikli modellere artı daha çok yer veriyor olması. Birçok ülkede elektrikli ve hibrit araçların satışları arttı ve görünüşe bakılırsa Türkiye de bu ülkelerden biri.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) alınan verilere göre genel otomobil satışlarında yıldan yıla düşüş yaşandı. Ancak özellikle elektrikli ve hibrit araçlara baktığımızda durum böyle değildi. Bu sınıflara dahil araçların satışları sırasıyla %325 ve %121 arttı.

Birkaç yıla 250 bin civarında şarj istasyonu gerekecek

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılının ilk 11 ayında önceki senenin aynı dönemine kıyasla %1 artış yaşadı. Satış yapılan araç sayısı 675 bin 107 oldu. Otomobil satışları 518 bin 294 adetle %2,1 azalırken hafif ticari araç satışları, 156 bin 813 adetle %12,7 arttı.

Benzinli otomobiller, ocak-kasım döneminde 342 bin 438 adetle yakıt bakımından yapılan sınıflandırmada birinci sırada yer aldı. Benzinli araçları 104 bin 217 adetle dizel araçlar takip etti. Sattığı miktar çok fazla olmasa da elde edilen artış bakımından şovu çalan araçlar ise hibrit ve elektrikli araçlar oldu. Hibrit otomobil satışları %121,8 büyümeyle 45 bin 190 adete ulaştı. Elektirkli otomobiller ise 2 bin 415 adetle %325,2 oranında artış gösterdi. Elektrikli otomobil satışları, geçen sene 568 adetle sınırlı kalmıştı.

Türkiye’de elektrikli otomobil satışlarının artması ve TOGG’un yerli otomobilinin de yakın gelecekte çıkış yapacak olması, ülkedeki otomobil şarj noktası ihtiyacını artırdı. 2030 yılına kadar Türkiye’de 2 milyondan fazla elektrikli aracın yollarda olacağı tahmin ediliyor. Buna göre ihtiyaç duyulacak şarj noktası miktarı ise 250 binin üzerinde gözüküyor.