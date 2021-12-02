Polestar, Yeni Elektrikli Otomobilini 2022’de Satışa Sunuyor

Volvo’nun alt şirketi olarak kurulan Polestar, elektrikli otomobil piyasasında ses getirecek modelini 2022 yılında satışa sunmak için hazırlıklara devam ediyor. Polestar 3 olarak adlandırılan model; Tesla, Audi ve Mercedes gibi markalara gözdağı veriyor.

Elektrikli otomobil sektörünün alevlendiği dönemde Nissan, tanıttığı dört yeni elektrikli araç konseptiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise iddialı girişimiyle haber başlıklarında yer alan marka Polestar oldu. Şirket, Polestar 3 modelini satışa sunmak için hazırlıklara hız kesmeden devam ediyor. Tesla Model X, Audi E-tron, Mercedes-Benz EQC, Rivian R1S gibi kendini kanıtlamış modellerle rekabet etmesi planlanan Polestar 3, 2022 yılında kullanıcılarla buluşacak.

Polestar, aslında Volvo’nun bir alt markası olarak sektöre giriş yapmıştı ancak elektrikli otomobil piyasasında yaptığı işlerle kendi şöhretini yakaladı. Şirketin ABD’de üretilen ilk elektrikli otomobili olan Polestar 3 ise ‘premium’ kategorisinde yer alıyor. Serinin önceki modeli Polestar 2’den daha üstün bir performans sunan otomobilin aynı zamanda ‘otoban için yarı-otonom sürüş’ özelliği de bulunuyor.

Polestar 3, şirketin üçüncü otomobili olacak:

2022 yılında çıkması planlanan elektrikli otomobilin fiyatıyla ve genel özellikleriyle ilgili herhangi bir bilgi henüz gün yüzüne çıkmış değil. Serinin bir önceki modeli Fastback Sedan Polestar 2, sahip olduğu motorla 408 beygir gücü ve 78 kWh bataryasıyla da 470 kilometrelik bir menzil sunuyordu. Bu nedenle, daha üstün olacağı belirtilen Polestar 3’ün özelliklerinin son derece etkileyici olması beklenebilir.

Şirketin halihazırda iki yeni otomobil planı daha bulunuyor. Sektöre Polestar 1 coupe aracıyla giriş yapan şirket, hibrit olan bu modelinin hemen ardından tam-elektrikli Polestar 2 modelini çıkarmıştı. 2022 yılında serinin üçüncüsünü çıkarmayı hedefleyen şirketin 2023 vizyonundaysa Polestar 4 kompakt SUV modeli bulunuyor. 2024 yılındaysa Polestar 5 adı altında bir spor sedan hedefleniyor.

Polestar 3'ün bugün yayınlanan görseli: