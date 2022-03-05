Tüm Dünyada Oksijen 5 Saniyeliğine Kaybolsaydı Ne Olurdu?

Yaşamın temel yapı taşlarından olan oksijen, sadece 5 saniyeliğine kaybolsa ne olurdu? 5 saniye nefesimi tutarım sorun yok diyenler, bu içeriği okuyunca felaketin düzeyini daha iyi anlayacaklar.

İnsan yaşamında en önemli element hangisi? Bu şekilde sorduğumuzda aklımıza pek çok element gelecektir. Tek bir element bile hem Dünya hem de yaşam için hayati sonuçlar doğurabilir. Elbette bunlar arasında çok özel bir element var: Oksijen. Dünya'nın temel yapı taşlarından biri olan oksijen, çok değil sadece 5 saniyeliğine yok olsaydı başımıza neler gelirdi hiç düşündünüz mü? 5 saniye nefes alamadığınızı düşünün, çok da ölümcül sonuçları olmaz değil mi?

Peki oksijen dünyadan 5 saniyeliğine kaybolursa tam olarak neler yaşarız? Hadi gelin şimdi, göründüğünden çok daha yıkıcı sonuçları olacak bu durum karşısında başımıza neler gelecek bakalım.

5 saniye boyunca nefessiz kalacaktık.

Atmosferimizin yüzde 21'ini oluşturan oksijen, 5 saniyeliğine ortadan kaybolduğunda sadece 5 saniye boyunca nefessiz kalmış olurduk. Bu da bizler için çok da hayati değil. Ortalama bir insan minimum 30 saniye boyunca nefesini tutabilir. Bu sebeple oksijenin 5 saniyeliğine yok olması nefessiz kalarak ölmemize neden olmaz. Ne yazık ki diğer maddelerin bu kadar masum olmayacağını size şimdi söylemek durumundayım.

Tüm beton yapılar yıkılacaktı.

Dünya, yaşanan bu kısa süreli olayda çok hızlı bir şekilde çok daha farklı görünürdü. İçinde yaşadığımız, bizi olumsuz şartlardan koruyup güzel bir yuva olan evlerimiz, büyük barajlar, devasa saraylar; kısacası betondan yapılan herşey anında tuzla buz olacaktı. Oksijen, betona özel bir bağlayıcılık özelliği kazandırır. Eğer bu bağlayıcılık olmazsa beton sadece bir tozdan ibaret olacaktır.

Metaller birbirine bağlanacaktı.

Betonlar dışında, binalarda ve hayatımızın her köşesinde bulunan metaller de herhangi bir kaynak yapmadan birbirine bağlanırdı. Metal parçaların üzerinde onların birbirine bağlanmasını engelleyen bir oksidasyon tabakası bulunur. Bu katman olmadığında evinizdeki çatal ve kaşıklar bir araya gelirlerdi.

Güneş adeta yakacaktı.

Bu olayın yaşandığı anda nerede olduğunuz çok çok önemli. Güneşin UV ışınlarından korunmamıza yardımcı olan ozon tabakası, oksijenden oluşan bir tabakadır. Ozonu oluşturmak için gerekli olan şey 3 oksijen atomudur. Oksijen yok olduğunda ozon tabakası da ortadan kalkardı. Ozon tabakası olmayan bir Dünya, içindeki canlıları güneşin zararlı UV ışınlarına karşı korumasız bırakacaktı. Bununla birlikte Dünya'mızın UV ışınlarından korunmadığı için ısınmaya başlayacağını da iletelim.

İç kulağımız patlardı.

Oksijenin ortadan kaybolmasının zararlı yanlarından bir diğeri de hava basıncındaki değişim olacaktır. Hava basıncının yüzde 21'ini oluşturan oksijen birden ortadan kaybolursa, hava basıncındaki şiddetli değişiklik iç kulağımızın patlamasına neden olacaktır. Bu değişiklik, deniz seviyesindeyken bir anda 2000 metre aşağıya inmeye eşdeğerdir. Bu olay kulağımızın uyum sağlayamayacağı bir hızla gerçekleştiği için sonuçları ağır olacaktır.

Araçlar çalışmayı durduracaktı.

Evet, başta çok da korkutucu olmayan olay ciddi bir hal almaya başladı değil mi? Şimdi de araçlara ne olacağına bakacağız. Oksijen olmadığında yanma olayı gerçekleşmez. Yani bir yangın çıkmaz. Ancak her yangın kötü değildir. Mesela arabalarımız, uçaklarımız ve daha pek çok araç içten yanmalı motorlar kullanırlar. Oksijen olmadığında bu motorlar çalışamaz. Elektrikli motora sahip olmayan hemen hemen tüm araçlar duracaktır. Bunun sonucunda uçaklar gökten düşecek ve milyonlarca araba anında duracak demektir. Ancak tüm bunlar bile bizim için önemli olmazdı. İnsanlar ve Dünya; böyle bir olayda çok ama çok daha ciddi sorunlarla uğraşacak

Su yok olacaktı.

Suyun molekülüne baktığımızda karşımıza 2 hidrojen ve 1 oksijen atomu çıkar. Eğer bu kimyasal bileşenden oksijeni çıkarırsak ortada su diye bir şey kalmayacaktır. Bunun anlamı; dünyadaki denizler, göller, nehirler, barajlar okyanuslar; kısacası su diye bir şey kalmaz.

Dünya'nın kabuğu tamamen parçalanacaktı.

Yukarıda saydığımız maddelerin hepsi can sıkıcıydı, ancak iş bu noktada daha da fazla ciddiyete biniyor. Dünya'nın yerkabuğunun yüzde 45'i oksijenden oluşur. Eğer Dünya'daki tüm oksijen birden yok olursa yer kabuğundan geriye pek bir şey kalmazdı. Kabuk geriye pek bir şey kalmayana dek parçalanmaya devam edecekti. Bu da içinde yaşayan insanlar dahil her şeyin belki de binlerce metrelik serbest düşüşe geçeceği anlamına geliyor.

Her şeyden öte bizler de yok olacaktık.

Elbette tüm bu felaket senaryoları çok ciddi konular, ancak zaten böyle bir olay yaşandığında bunların hiçbirini göremeyeceğiz. Çünkü vücut ağırlığımızın yüzde 60'ını oksijen oluşturur. Oksijenin kaybolduğu bir dünyada bizler de anında toza dönüşürdük.

Bugün sizlere "sadece 5 saniyeliğine dünyadaki tüm oksijen kaybolsaydı ne olurdu"nun cevabını verdik. Oksijenin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu gördüğümüz içeriğimizle ilgili bir şeyler söylemek istiyorsanız yorumlar kısmında buluşalım.