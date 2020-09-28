Oksijenden Önce Yaşamın Ne Soluduğunu Öğrenmiş Olabiliriz

Şili'de yeni bir araştırma gerçekleştiren bilim insanları, prekambriyen dönemde yaşayan mikrobiyal yaşamın oksijen yerine arsenik ile solunup yapıyor olabileceğini ortaya çıkardılar.

Yaşam söz konusu olduğunda hemen herkesin aklına oksijen soluyan ve karbondioksite dönüştüren (ya da tam tersi) canlılar geliyordur. Ancak Dünya’nın ilk zamanlarında atmosferde oksijene rastlamak pek de kolay değildi. Dolayısı ile günümüzden milyarlarca yıl önce Dünya üzerinde oksijen soluyan canlıların yaşaması pek de mümkün değildi.

Şili’deki Atacama Çölü’nde bulunan Laguna La Brava Park’ta incelemelerde bulunan bilim insanları; oksijen bulunmayan, aşırı tuzlu La Brava Gölü’nde yaşayan bir fotosentetik mikrop çeşidi üzerinde araştırmalar gerçekleştirdiler. Söz konusu araştırmaya göre arsenik, oksijenden çok daha önce Dünya üzerindeki yaşamın ilk solunum kaynağı olabilir.

Fosilleşerek stromatolitlere dönüşen mikrobiyal yaşamların Dünya üzerinde en az 3.5 milyar yıldır bulunduğunu ifade eden Connecticut Üniversitesi’nden Pieter Visscher, buna karşın mikrobiyal canlıların var oldukları ilk 1 milyar yılda atmosferde oksijen bulunmadığını ve dolayısı ile bildiğimiz şekilde fotosentezin mümkün olmadığını aktardı.

Bilim insanları, şu ana kadar gerçekleştirdikleri çalışmalarda oksijen bulunmadan önce de var olan yaşamların solunum kaynağı alternatifleri olarak demir, sülfür ve hidrojen elementlerini göz önünde bulunduruyorlardı. Ancak La Brava Gölü’nde bulunan arsenik kaynaklı mikrobiyal yaşam kalıntıları, bilim insanlarının yanlış alternatifler üzerinde çalıştığı ihtimalini doğurdu.

Keşfe göre stromatolitler, Prekambriyen dönemde arsenik kullanarak ışık enerjisini depolamanın bir yolunu bulmuş durumdalardı. Ancak demir ve sülfür için aynı enerji depolama yöntemi keşfedilmiş değil. Bilim insanları, söz konusu mikrobiyal yaşamın solunum için arsenik kullanıp kullanmadığını kanıtlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini ifade etseler de gölde yapılan ilk araştırmalar, mikrobiyal yaşam kalıntılarının etrafında akan suyun yüksek oranda sülfür ve arsenik içerdiğini gösteriyor.