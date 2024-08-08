Telefon tutacaklarından ekran koruyuculara, AirPods kılıfından Apple Watch kılıfına pek çok Spigen ürününde yüzleri güldürecek fırsatlar bulunuyor.
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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Fırsat ürünleri:
- Spigen Universal Metal Kick Stant
- Spigen iPhone 13 Rugged Armor Kılıf
- Spigen iPhone 14 Plus / iPhone 13 Pro Max Cam Ekran Koruyucu
- Spigen AirPods (3. nesil) Kılıf
- Spigen iPhone 13 Pro Kılıf
- Spigen Apple Watch 45mm (Seri 9/8/7) Kılıf
- Spigen MagFit Air Vent Araç içi Telefon Tutucu
- Spigen AirPods Pro (1. nesil) Kılıf
Spigen Universal Metal Kick Stant
Standın 10.000'kez denenerek test edilmiş ActiveStop Teknolojisine sahip mıknatısı sayesinde bir işiniz olduğunda dahi telefonunuzu rahatça kullanabilirsiniz. Telefonunuzu ister yatay ister dikey olarak yerleştirebileceğiniz bu stant, video izlemekten oyun oynamaya her alanda kullanılabilir. Ayrıca ürün tüm cihazlarla uyumluluğu ile de dikkat çekiyor.
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Spigen iPhone 13 Rugged Armor Kılıf
Çizilmeye karşı dayanıklı Rugged Armor kılıf, kablosuz şarj ile uyumludur. Ayrıca Air Cushion Technology ile düşme korumasına da sahip olan Spigen kılıf, yükseltilmiş kenarları sayesinde kameranın çizilmesini önler.
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Spigen iPhone 14 Plus / iPhone 13 Pro Max Cam Ekran Koruyucu
Ekran kırılmasına, düşmelere, çizilmelere veya darbelere karşı 9H sertlik dereceli temperli cam dayanıklılığına sahip Spigen ekran koruyucu, size kristal netlik sunuyor. Ayrıca kılıfın oleofobik kaplaması lekeleri ve parmak izlerini önlemeye yardımcı oluyor.
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Spigen AirPods (3. nesil) Kılıf
Sararmayan sert materyalli AirPods kılıfı, çarpmalara ya da düşmelere karşı kulaklığınızı korurken şeffaf camı sayesinde de cihazınızın orijinal görüntüsünü bozmaz. 3. Nesil Airpods için tasarlanan bu ürün kablosuz şarj ile uyumludur. Yani kılıfı çıkarmadan da kulaklığınızı kolayca şarj edebilirsiniz.
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Spigen iPhone 13 Pro Kılıf
Spigen’in diğer telefon kılıfları gibi bu kılıf da sararma karşıtı bir maddeden yapılmış. Bununla birlikte telefonunuzu herhangi bir zarardan korumak için tasarlanan ürün, hem kristal netliğinde görüntü sunuyor hem de kablosuz şarj edilebiliyor.
Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Spigen Apple Watch 45mm (Seri 9/8/7) Kılıf
Polikarbonat dış yüzey ile çizilmeye karşı koruma sağlayan kılıf, Apple Watch Serisi 9 / 8 / 7 ile uyumludur. İnce tasarımıyla da şık bir görüntü sağlarken cihazınızın boyutunu da etkilemez.
Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Spigen MagFit Air Vent Araç içi Telefon Tutucu
iPhone 12 ve üzeri tüm modeller ile uyumlu araç içi telefon tutucu, güçlü mıknatısları sayesinde fazla harekette bile tutuş sağlar. Aynı zamanda ürün, aracınıza kolay takılıp çıkarılabilir ve istediğiniz açıda ayarlanabilir.
Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Spigen AirPods Pro (1. nesil) Kılıf
Güçlü kancası sayesinde çantanıza ya da istediğiniz herhangi bir yere asılabileceğiniz kılıfı kolayca taşıyabilirsiniz. Ürün hem kablosuz şarj için hem de kablolu şarj için uygun bir yapıya sahip.
Ürünü Amazon'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Tüm Spigen ürünlerini görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.
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