Kar Nedeniyle 21 İlde Okullar Tatil Edildi - 14 Mart

Kış aylarını ardımızda bıraktığımız ve ilkbaharın ilk ayının ortasına geldiğimiz günlerde Türkiye, yeniden kara teslim olmuş durumda. İstanbul dahil olmak üzere pek çok ilde yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar, don ve buzlanma hayatı da olumsuz etkiliyor. Öyle ki bugün, 21 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde okullardaki eğitime yeniden ara verildi.
Geçtiğimiz haftadan bu yana önlem olarak şehir genelinde veya bazı ilçelerinde okulların tatil edildiği il sayısı 21’e yükseldi. 14 Mart Pazartesi günü okulların eğitime ara verilen şehirler şu şekildeydi:
14 Mart itibarıyla okulların tatil edildiği iller ve ilçeler:
- Kars: Kağızman, Akyaka, Digor ilçelerinde okullar tatil.
- Iğdır: Tuzluca ilçesine bağlı tüm köy ve ilçe merkezindeki okullar ile Gürpınar, Alibeyköy, Mezra, Alikoçak, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca, Kızılkule köylerinde okullar tatil.
- Bingöl: İl genelinde okullar tatil.
- Giresun: İl genelinde okullar tatil.
- Bitlis: Güroymak ve Tatvan ilçelerinde okullar attil.
- Rize: İl genelinde okullar tatil.
- Hatay: Yayladağı ilçesinde okullar tatil.
- Adıyaman: Merkeze bağlı köy ve beldelerde okullar tatil.
- Ordu: İl genelinde okullar tatil.
- Diyarbakır: Çınar ilçesinde okullar tatil.
- Gaziantep: İl genelinde okullar tatil.
- Ağrı: Taşlıçay, Hamur, Diyadin ve Tutak ilçelerinde köy okullarında okullar tatil.
- Trabzon: İl genelinde okullar tatil.
- Malatya: Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanşehir, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yazıhan ilçelerinde okullar tatil.
- Kastamonu: İl genelinde okullar tatil.
- Konya: Hadim, Taşkent, Ahırlı, Doğanhisar ve Bozkır’da okullar tatil.
- Samsun: Alaçam, Ayvacık, Çarşamba, Kavak, Salıpazarı, Terme ve Yakakent ilçelerinde okullar tatil.
- Muş: İl genelinde okullar tatil.
- Mardin: Artuklu, Yeşilli, Ömerli, Savur ve Mazıdağı ilçelerinde okullar tatil.
- Kahramanmaraş: Andırın, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinin tamamı ile Dulkadiroğlu ilçesindeki 18 mahallede okullar tatil.
- Sinop: Merkez ilçede taşımalı eğitime ara verildi.