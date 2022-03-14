Kar Nedeniyle 21 İlde Okullar Tatil Edildi - 14 Mart

Türkiye, ilkbahar mevsiminin ilk ayını ortalamışken kar ve soğuk hava ülke genelinde etkisini sürdürüyor. Bugün, Türkiye'nin 21 ilinde okullar yeniden tatil edildi.

Kış aylarını ardımızda bıraktığımız ve ilkbaharın ilk ayının ortasına geldiğimiz günlerde Türkiye, yeniden kara teslim olmuş durumda. İstanbul dahil olmak üzere pek çok ilde yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar, don ve buzlanma hayatı da olumsuz etkiliyor. Öyle ki bugün, 21 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde okullardaki eğitime yeniden ara verildi.

Geçtiğimiz haftadan bu yana önlem olarak şehir genelinde veya bazı ilçelerinde okulların tatil edildiği il sayısı 21’e yükseldi. 14 Mart Pazartesi günü okulların eğitime ara verilen şehirler şu şekildeydi:

14 Mart itibarıyla okulların tatil edildiği iller ve ilçeler: