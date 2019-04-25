Okyanusta Kaybolan Apple Watch, 6 Ay Sonra Sağlam Bulundu

Bir sörfçü, sörf yaparken okyanusta kaybettiği Apple Watch akıllı saatini altı ay sonra buldu. Saat hala kusursuz şekilde çalışıyor.

Teknoloji meraklıları ve teknoloji uzmanları, yeni ürünleri test etmek için oldukça zorlu yöntemler keşfediyorlar. (Bizim yöntemlerimiz kadar eğlenceli ve zorlu değiller belki ama olsun.) Öte yandan bir sörfçü, istemeyerek de olsa bizim için bile şaşırtıcı bir sağlamlık testi yapmış olu.

Robert Bainter, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan bir sörfçü. Kendisi Apple Watch’unu aktivitelerini takip etmek ve sörf sırasında yaktığı kaloriyi, kalp ritmini vs takip etmek için kullanıyordu. Büyük bir dalgada sörf yaptıktan sonra bileğini kontrol ettiğinde saatini düşürdüğünü fark etti.

Bainter daha sonra saatin kayıp özelliğini aktifleştirdi ancak bir süre sonra saatten umudunu kesti ve kendine yeni bir saat aldı.

Lodosçuluk (denizde kaybolup kıyıya vuran eşyaları toplama işi. ABD’de sahilleri dedektörle gezip unutulan ya da kaybedilen değerli eşyaları toplayan insanlar çok yaygın.) yapan birisi, saati normalde kaybolduğu noktadan yaklaşık 5 kilometre mesafede kumsalda buldu. Daha sonra Bainter’e haber veren adam, sörfçü ile eski saatinin buluşmasını sağlamış oldu.

Ekranda biraz bulanıklık oluşan saat hala çalışmaya devam ediyor. Akıllı saatlerin Robinson Cruse’u olabilecek bu saatin suda ne kadar zaman geçirdiği bilinmiyor. Apple yeni saatlerinde 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı modelleri olduğunu söylüyor.