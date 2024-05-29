I. Dünya Savaşı'nda Rus ve Alman askerler arasında geçen dehşet verici bir olay, tarihe adını "Ölü Adamların Saldırısı" olarak yazdırdı.

Tarihe “Attack of Dead Men (Ölü Adamların Saldırısı)” olarak geçen olay, Rus İmparatorluk Ordusu ve Alman İmparatorluk Ordusu arasında yaşanan en ilginç öykülerden biriydi.

Hazırsanız I. Dünya Savaşı zamanı Osowiec Kalesi’nde yaşanan bu hikâyenin derinliklerine dalıp orada tam olarak neler yaşandığına bakalım…

Takvimler, 6 Ağustos 1915’i gösteriyordu.

Günümüzde Polonya’da yer alan fakat I. Dünya Savaşı zamanında Rusya’nın kontrolü altında bulunan Osowiec Kalesi’nin stratejik bir yeri vardı. Alman ordusunun hedefi de bu kaleyi ele geçirmekti ve 6 Ağustos 1915 tarihinde saldırıya geçtiler.

Zehirli ve öldürücü etkiye sahip kimyasal silah olan klor gazı ile Rus askerlerini yerle bir etmeyi amaçlamışlardı. Böylece kaleyi rahatça alabileceklerdi.

Gaz saldırısı yapıldı.

Almanlar, kimyasal silah saldırısından sonra kaleye doğru büyük bir güvenle ilerlemeye başladılar ancak hesaba katmadıkları bir şey vardı. Rus askerlerinden bazıları, her ne kadar gazdan perişan hâle gelseler de hayatta kalmıştı.

Derileri gazdan etkilenen, kan kusan, kendi kanlarına bulanmış bezlerle ağızlarını kapatan ve tüm bunlar yüzünden korkunç bir görüntüye sahip olan askerler; kaleyi işgal etmeye çalışan Alman ordusuna karşı mücadele etti. İşte bu zombiyi andıran görünüşleri onların “ölü adamlar” ismini almasına sebep olmuştu.

“Ölü adamlar”, son ana kadar savaştı.

Hiç beklenmedik bir durumla karşılaşan Alman askerler, neye uğradıklarını şaşırıp paniğe kapıldılar ve geri adım atmak zorunda kaldılar. Hatta içlerinden bazıları dikenli tel tuzaklara düştü.

Bu olay, Rus askerlerinin karşılaştığı büyük zorluk karşısında dayanıklılık ile cesaretlerini kanıtlamasının yanı sıra savaşın görünmeyen dehşet verici yüzünü de göstermiş oldu ve tarihe “Ölü Adamların Saldırısı” olarak geçti.

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