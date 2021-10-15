Bu Fiyatlara Sıfırını Almamız Gerekirdi: İşte On Binlerce Liraya Satılan Ahı Gitmiş Vahı Kalmış Arabalar

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Araba fiyatları vatandaşların bütçesini ciddi anlamda zorluyor. Ağır hasarlı, hurda arabalar dahi uçuk fiyatlarla satılmaya başlandı.

Çok uzak olmayan bir geçmişte Mercedes için verdiğimiz parayla artık bir Dacia'yı bile zor alabiliyoruz. Vergilerin, kur farkının ve pek çok faktörün rol oynadığı bu durum nedeniyle ağır hasarlı, hurda arabalar bile artık fahiş fiyatlarla ilan sitelerinde boy gösteriyor.

Fiyatların daha ne kadar artacağı ise tam bir muamma. Buna benzin fiyatlarının artışı da eklenince araba sahibi olmak artık bir lüks haline geldi.

En ucuz ve en pahalı araba fiyatlarına sahip ülkeleri geçtiğimiz haftalarda sizinle paylaşmıştık. Türkiye en pahalı araba fiyatlarına sahip ülkeler arasında 1. sırada.

araba fiyatları türkiye
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Durum böyle olunca hasarlı araçların fiyatları bile on binlerce lira etmeye başladı. Sel felaketinde hurdaya dönüşen bu Clio için 42.500 TL istenmesi sosyal medyada gündem oldu.

hurda araba

Sadece üstteki hasarlı araç için geçerli bir durum değil üstelik. Doğayla bütünleşmiş bu arabayı satın almak için bile ciddi bir para vermek gerekiyor.

araba fiyatları

Almanya'da bu birim fiyata sapasağlam bir Mercedes alabiliyorsunuz.

araba fahiş fiyat

Şaka gibi ama gerçek: 2015 model Ford Focus'un ağır hasarlısı için 112.000 TL isteniyor.

sahibinden araba

Trajikomik bir şekilde "çalışır durumda" denilen bu arabaya vereceğiniz parayla sadece 3 yıl önce aynı arabanın çiziksiz halini alabilirdiniz.

hasarlı araçlar

Normalde son model bir Dacia Duster'ı bu fiyata alabilmeliydik.

hasarlı dacia

97 model olduğu için bile bu parayı vermek istemiyor olmamız gerekiyordu.

webtekno araba listesi

Boya takıntısı olan aramasın.

hasar kayıtsız

98.800 TL kolay kazanılmıyor.

kazalı araba

345.000 km'de olan 2004 model "sağlam" bir Megane'ın ederi bile bu olmamalıydı.

pert araba

Verilen fiyat 33.333 TL, kilometresi ise 111.111 TL. Oldukça özel bir seri olmalı.

hasarlı araçlar

Yüzde yüz orijinal, değişeni yok!

sahibinden hasarlı araba

Bu arabayı almak isteyen bir asgari ücretlinin (yani çalışan nüfusun %50'ye yakını), hiçbir harcama yapmadan 16 ay çalışması gerekiyor. 

kazalı ford focus

Vergiler, vergilerimiz, vergileriniz...

pert kazalı
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