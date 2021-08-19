Araç fiyatlarının bütçeyi ciddi miktarda zorlaması nedeniyle durumdan şikayet edenlerin sayısı oldukça artmış durumda. Twitter'da TT olan #aracalmiyoruz hashtag'i Ekşi Sözlük'te de gündem oldu.

13 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile ÖTV oranlarında değişiklik gerçekleşmişti. Yapılan güncelleme ile 2021 yılında geçerli olacak ÖTV oranlarında bir miktar indirim yapılmış olsa da ikinci el piyasasını ciddi anlamda etkilemeyeceği düşünülüyor.

İngiltere merkezli bir şirket, yaptığı araştırma sonucunda dünyada otomobil sahibi olabilmek için en ucuz ve en pahalı ülkelerin yer aldığı bir liste paylaşmıştı. Avustralya, dünyada en ucuza araç satın alınabilecek ülkeler listesinde birinci sırada yer alırken, en pahalıya araç satın alınan ülkenin Türkiye olduğu ortaya çıkmıştı.

En ucuz ve en pahalı araç fiyatlarına sahip ülkeleri geçtiğimiz günlerde sizinle paylaşmıştık:

Bütçe zorlayan bu durum nedeniyle Twitter'da TT olan #aracalmiyoruz hashtag'i açıldı. Tepkilerden bazıları şu şekilde:

Ekşi Sözlük'te de bu duruma tepki gösterildi:

Tepkilerin nedeni olan güncel vergiler ise şu şekilde:

Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen, matrahı 92 bin TL’ye kadar olan araçların ÖTV oranı %45

Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen, matrahı 92 bin TL ile 150 bin TL arası araçların ÖTV oranı %50

Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen, matrahı 150 bin TL üzeri araçların ÖTV oranı %80

Motor silindir hacmi 1600 cm³ ile 2000 cm³ arası, matrahı 170 bin TL’ye kadar araçların ÖTV oranı %130

Motor silindir hacmi 1600 cm³ ile 2000 cm³ arası, matrahı 170 bin TL üzeri araçların ÖTV oranı %150

2000 cm³ üzeri motor silindir hacmi olan matrahında sınır olmayan araçların ÖTV oranı %220

Peki siz araç fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz?