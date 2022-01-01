OnePlus 10 Pro’nun Tanıtım Videosu ve Özellikleri

Akıllı telefon takipçilerinin bir süredir radarında olan OnePlus 10 Pro, yeni bir gelişmeyle daha haber başlıklarında yer alıyor. Twitter üzerinden özellikleri sızdırılan akıllı telefonun tanıtım videosu da ortaya çıktı. İşte elde edilen son bilgiler…

Geçtiğimiz dönemlerde Çinli şirket OnePlus’ın akıllı telefonları bir hayli ilgi görmeye başlamıştı. Özellikle ‘T’ serisi modelleriyle birçok kullanıcının tercih ettiği bir marka haline gelen OnePlus, birkaç ay önce 9T modelinin iptal edildiğini açıkladığında birçok kişi için hayal kırıklığı yaratmıştı. OnePlus 9 serisi akıllı telefonların bu yılki çıkış tarihleri ise beklenenden daha erken oldu. Üzerinden çok uzun bir süre geçmeden de OnePlus 10 serisinin ilk görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Şimdi de OnePlus 10 Pro akıllı telefonunun ilk detayları internete düştü. Henüz doğruluğunun kesin olarak söylenemediği bu iddialar, teknolojik ürünler hakkında sızıntılar yapan Ishan Agarwal adındaki ünlü Twitter kullanıcısından geldi. Yapılan yeni sızıntıyla birlikte telefonun özellikleri hakkındaki bazı belirsizlikler de bir nebze giderilmiş oldu. İşte OnePlus 10 Pro’nun iddia edilen özellikleri…

OnePlus 10 Pro’nun özellikleri:

OnePlus 10 Pro’nun en dikkat çeken özelliklerinden birisi şüphesiz ki dev boyutlardaki kameraları. Kullanıcıları adeta iki kısma bölen bu özellik hakkında da yeni bilgiler ortaya çıktı. Tasarımda yapılan tercihlerin arkasındaki nedenler de bu şekilde netlik kazanabilir. Ishan Agarwal tarafından yapılan paylaşıma göre OnePlus 10 Pro’nun sunacağı özellikler şu şekilde olacak:

Ekran: 6,7 inçlik ekranıyla 120 Hz yenileme hızı.

6,7 inçlik ekranıyla 120 Hz yenileme hızı. İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 1 Arka Kamera: Üçlü arka kamera 50 MP + 48 MP + 8 MP

Üçlü arka kamera 50 MP + 48 MP + 8 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 5,000 mAh batarya, 80 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj özelliği.

5,000 mAh batarya, 80 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj özelliği. İşletim Sistemi: OxygenOS 12

OxygenOS 12 Renkler: Siyah ve yeşil.

Siyah ve yeşil. Boyutlar: 163.0 x 73,8 x 8,5 mm.

Yeni modelin RAM ve depolama alanına dair bir bilgi henüz gün yüzüne çıkmış değil. Buna ek olarak OnePlus 10 Pro’nun tanıtım videosu da dün internete sızdırıldı. Ortaya çıkan video da geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan görüntüleri doğrular nitelikte.

OnePlus 10 Pro’nun tanıtım videosu: