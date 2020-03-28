OnePlus, 'OnePlus Z' Adında Yeni Bir Seri Tanıtabilir

Geçtiğimiz yıllarda oldukça başarılı cihazlar üreten ve 2015 yılında OnePlus X adında ayrı bir seri girişiminde bulunan OnePlus, o dönem istediğini elde edememişti. Gelen son bilgilere göre OnePlus, artık yeni bir seri üretmeye hazır ve bu serinin ismi OnePlus Z olacak.

Ürettiği akıllı telefonlarla son yılların dikkat çeken markalarından biri hâline gelen OnePlus, bilindiği gibi şu sıralar OnePlus 8 Lite adında bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. OnePlus 8 serisinin yeni üyesi olması beklenen bu akıllı telefon, gelen son bilgilere göre yeni bir serinin başlangıcı olabilir. Bilindiği üzere OnePlus, daha önce OnePlus X serisi adında bir girişimde bulunmuş ancak bu seriden beklediğini alamamıştı.

Firmanın yeni akıllı telefon serisinin adının OnePlus Z olması bekleniyor. Serinin başlangıcını yapacak olan akıllı telefonun da direkt olarak OnePlus Z olarak adlandırılacağı düşünülüyor. Daha önce OnePlus 8 ve 8 Pro modellerinin özelliklerini sızdıran Ishan Agarwal isimli Twitter kullanıcısı da bu iddiaları destekledi.

OnePlus Z'nin satış fiyatı 450 dolar civarında olacak:

Bir amiral gemisi olmayacak olan OnePlus Z'nin 450 dolar (vergisiz 2.900 TL) civarında satışa çıkması bekleniyor. Bu da benzer dönemlerde çıkacak olan Google Pixel 4a XL ve iPhone 9'a bir rakibin daha geleceği anlamına geliyor. Tabii bu fiyat politikası, 600 dolardan (vergisiz 3.875 TL) satılan OnePlus 7T'nin satışlarını önemli ölçüde etkileyebilir. OnePlus'tan henüz akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağına dair bir açıklama gelmedi fakat beklentiler, telefonun temmuz ayının başlarında tanıtılacağı yönünde.

6,4 inçlik AMOLED ekranla gelecek olan OnePlus Z'nin delikli ekran tasarımı kullanılarak üretileceği iddia ediliyor. Bu da cihazda herhangi bir çentik yer almayacak demek. 90 Hz ekran yenileme hızı da OnePlus Z'den beklenen özelliklerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

48 MP + 16 MP + 12 MP şeklinde bir arka kamera kurulumuna sahip olması beklenen cihaz, 5G desteğiyle birlikte gelebilir. Elbette bunu OnePlus'ın yonga seti seçimi belirleyecek. 8 GB RAM ve 128 GB dâhili depolama özelliklerine sahip olacak olan telefonun 256 GB'lık dâhili depolamaya sahip bir varyantı daha olabilir. Son olarak 4.000 mAh'lik bir bataryadan güç alacak olan telefonun OnePlus'ın Warp Charge 30 T 30 W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceğini de ekleyelim.