OnePlus, giyilebilir teknoloji kategorisindeki en yeni ürünü olan OnePlus Band'i dikkat çekici tasarımı ve rekabetçi fiyatı ile duyurdu. OnePlus Band, pazarın en popüler ürünü olan Xiaomi Mi Band'in rakibi olmayı hedefliyor.

Daha çok amiral gemisi katili akıllı telefonlarıyla tanıdığımız Çinli teknoloji şirketi OnePlus, yeni giyilebilir teknoloji ürünü OnePlus Band’i tüketicilerin beğenisine sundu. Son derece sportif ve şık bir tasarıma sahip olan akıllı bileklik, fiyatıyla da pazarın en rekabetçi ürünlerinden biri olmayı başarabilir.

1,1 inç büyüklüğünde 126 x 294 piksel çözünürlüğe sahip bir dokunmatik, renkli AMOLED ekran ile gelen OnePlus Band, kullanıcılara sunmuş olduğu farklı arayüz seçenekleri ile daha kişisel bir deneyim vadediyor. OnePlus Band’i dijital bir arayüz ile kullanabileceğiniz gibi klasik saat arayüzleri seçebilmeniz de mümkün.

OnePlus Band, şık bir tasarımın içine rekabetçi özellikler sunuyor

100 mAh’lik bir batarya ile gelen OnePlus Band, tek şarj ile 14 gün kullanım vadediyor. USB Type-A girişi üzerinden şarj edilen akıllı bileklik, 5 ATM basınca kadar suya direnç gösterebiliyor ve sağlam tasarımını IP68 sertifikası ile destekliyor. Bluetooth 5.0 LE desteği ile Android 6.0 ve üzeri tüm akıllı telefonlar ile bağlantı kurabilen OnePlus Band’den sağlık verilerini almak için ise OnePlus Health uygulamasını kullanmak gerekiyor.

OnePlus Band, pek çok rakibi gibi kullanıcılara kalp atış hızı sensörü, kandaki oksijen derişimi ölçümü, uyku takibi, jiroskop, 3 eksenli ivmeölçer gibi özellikler sunuyor. Pek çok farklı spor modu bulunan akıllı bileklik, 22,6 gramlık ağırlığı ile spor yaparken hareketi kısıtlamıyor.

OnePlus Band fiyatı

Xiaomi’nin Mi Band ve Samsung’un Galaxy Fit modellerine sağlam bir rakip olmayı vadeden yeni OnePlus Band için 34 dolarlık bir fiyat etiketi açıklanmış durumda. OnePlus Band’in yarın itibarıyla Hindistan’da satışa sunulacağı açıklanmış olsa da akıllı bilekliğin Türkiye’de ne zaman tüketicilerle buluşacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor.