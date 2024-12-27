OnePlus, yeni tablet modeli "OnePlus Pad"i duyurdu. Fena sayılmayan özelliklerle donatılan tablet, kabul edilebilir fiyatı ile de ilgi görmeyi başaracak gibi duruyor. İşte OnePlus Pad'in özellikleri ve fiyatı...

Çinli teknoloji şirketi OnePlus, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni amiral gemisi telefonu Ace 5 Pro'yu duyurdu. Ancak etkinlikteki tek ürün, bu telefon değildi. Marka, yeni tablet modeli "OnePlus Pad"i de resmen duyurdu.

Aslına bakacak olursak OnePlus, oppo Pad 3'ün yeniden markalandırılmış bir versiyonu. Bu bağlamda; tablette 2.8K çözünürlük ve 144 Hz tazeleme oranı sunan 11.61 inç boyutlu bir ekran bizleri karşılıyor. 700 nit tepe parlaklık değerine sahip olan OnePlus Pad, 8 MP çözünürlük sunan selfie kameraya da ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda OnePlus Pad

OnePlus Pad, MediaTek'in Dimensity 8350 işlemcisinden güç alıyor. 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile eşleştirilen tablet, Android 15 tabanlı ColorOS 15 arayüzü ile çalışıyor. OnePlus Pad'in bataryası ise 9.520 mAh kapasite sunuyor ve 67W hızlı şarj desteğine sahip. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve NFC gibi özellikler de tablette mevcut.

OnePlus tarafından yapılan açıklamaya göre yeni tablet modeli, 290 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip en üst seviye varyantın fiyatı ise 425 dolar olarak açıklandı. OnePlus, Pad'in küresel pazarlara ulaşıp ulaşmayacağına ilişkin bir şey söylemedi.