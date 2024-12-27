OnePlus, üst düzey özelliklerle donattığı yeni telefonları Ace 5 ile Ace 5 Pro'yu duyurdu. Telefonlar, oldukça geniş satın alma seçenekleri ile her bütçeye hitap etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji şirketi OnePlus, düzenlediği bir etkinlikte yepyeni akıllı telefonlarını duyurdu. "OnePlus Ace 5" ve "OnePlus Ace 5 Pro" olarak isimlendirilen akıllı telefonlar, tüketicileri memnun etmeyi başaracak gibi görünüyorlar. Peki bu telefonlar neler sunuyor?

Tasarımları açısından tamamen aynı olan telefonlar, pek çok ortak özellikle donatıldılar. Mesela her iki telefonda da 6.78 inç boyutlu ekranlarla karşılaşıyoruz. FHD+ çözünürlük ve 120 Hz değişken tazeleme oranı sunan ekranlar, 1.600 nit tepe parlıklık değerine sahipler. Her iki model de 16 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyorlar.

Karşınızda OnePlus Ace 5 serisi

OnePlus Ace 5, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. Pro modelde ise Snapdragon 8 Extreme Edition modelini görüyoruz. Her iki telefonda da 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı seçenekleri sunuluyor. Temel modelde 80W hızlı şarj desteğine sahip 6.415 mAh kapasiteli bataryayı, Pro modelde ise 100W hızlı şarj desteğine sahip 6.100 mAh'lık bataryayı görüyoruz. Her iki telefon da Android 15 tabanlı ColorOS 15.0 arayüzü ile çalışacak.

OnePlus'ın yeni akıllı telefonlarında ortak kamera kurulumları bulunuyor. Bu kamera kurulumlarında 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera yer alıyor. OIS destekli kamera kurulumu, 20x'e kadar dijital zoom desteğine sahip.

OnePlus Ace 5 teknik özellikleri:

Ekran 6.78 inç, FHD+, 1-120 Hz, 1.600 nit İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12-16 GB (LPDDR5X) Depolama 256-512-1024 GB (UFS4.0) Ön Kamera 16 MP (f/2.4) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) Batarya 6.415 mAh (80W) İşletim Sistemi ColorOS 15.0 (Android 15)

OnePlus Ace 5 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6.78 inç, FHD+, 1-120 Hz, 1.600 nit İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition RAM 12-16 GB (LPDDR5X) Depolama 256-512-1024 GB (UFS4.0) Ön Kamera 16 MP (f/2.4) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) Batarya 6.100 mAh (100W) İşletim Sistemi ColorOS 15.0 (Android 15)

OnePlus Ace 5 fiyatı: