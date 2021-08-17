OnlyFans, yeni video paylaşım uygulaması OFTV'yi duyurdu. Ocak ayında kullanıma sunulan, duyurusu ise şimdi yapılan platform, vlog benzeri içerikleri bünyesinde barındırıyor. OnlyFans CEO'su Tim Stokely, OFTV'nin çıplaklık içermeyeceğini açıkladı.

Dünyanın en popüler yetişkin içerik platformlarından bir tanesi olan OnlyFans, yaş sınırlaması olmayan OFTV isimli yeni bir uygulamasını duyurdu. OnlyFans'ta paylaşım yapan içerik üreticilerin bir bölümünü bünyesinde barındıran OFTV, daha çok vlog benzeri içeriklerin bulunduğu bir mecra olarak hizmet veriyor.

Aslına bakacak olursak OFTV, ocak ayında sessiz sedasız kullanıma sunuldu. Uygulamanın yeterince ilgi gördüğüne kanaat getiren OnlyFans yönetimi, duyuruyu Bloomberg'e verilen bir röportajla gerçekleştirmiş oldu. OFTV ile ilgili açıklamalarda bulunan OnlyFans CEO'su Tim Stokely, bu platformun "popüler içerik üreticilere ait yeni yapımlara ulaşmak için" yeni ve "süper uygun" bir yol olduğunu söylüyor. Yeni platformlarına ilişkin bir de uyarıda bulunan Stokely, OFTV'de doğrudan yetişkinliklere yönelik içeriklerin bulunmadığını belirtiyor.

OFTV'de Mia Khalifa gibi isimler yer alıyor

OFTV'de yer alan içerik üreticilerine baktığımızda, yetişkin içerik sektörünün bilindik oyuncularından Mia Khalifa'yı görüyoruz. Ayrıca Bella Thorne da platformda yayın yapan isimler arasında yer alıyor. OFTV'deki içeriklere baktığımızda ise vlogların yanı sıra, yemek tarifleri, spor aktiviteleri, müzik ve dansla ilgili içerikler bulunduğunu görüyoruz. Tim Stokely'e göre OFTV, tamamen ücretsiz ve reklam göstermeyen bir platform olarak hizmet vermeye devam edecek.

OnlyFans platformuna ait mobil uygulamalar, Google Play Store ve App Store üzerinde yer almıyordu. Çünkü platformun yetişkinlik seviyesi, şirketlerin verdiği izni aşıyordu. Tim Stokely, OFTV'de çıplaklık olmadığı ve içerik üreticilerine para kazanma imkanı verilmediği için, uygulama mağazalarında rahatlıkla yer alabildiklerini söylüyor.