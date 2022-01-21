Akademetre ve Marketing Türkiye tarafından düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri sahiplerini buldu. Alman otomobil üreticisi Opel, 'Yılın En İtibarlı Binek Otomobil Markası' seçildi.

Şu sıralarda Türkiye’de otomobil satın almanın oldukça zor olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Otomobil ve akaryakıt fiyatlarının yükselmesi birçok vatandaşı zor duruma düşürüyor. Durum böyle olsa da ülkemizde hâlen birçok insan, farklı otomobil markalarını kullanmaya devam ediyor.

Şimdi de pazar araştırmaları şirketi Akademetre ve Marketing Türkiye’nin ortak düzenlediği bir ödül töreninde geride bıraktığımız yılın ‘En İtibarlı Binek Otomobil Markası’ belli oldu. The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri isimli törende Opel’in, ülkemizde itibarını en çok artıran otomobil markası olduğu açıklandı.

‘Yılın En İtibarlı Binek Otomobil Markası’

70 farklı kategoride ödüllerin dağıtıldığı etkinlikte, 12 ilden 1.200 kişinin katılımıyla sonuçların belirlendiği ifade edildi. Alman otomobil üreticisi Opel de halk jürisi tarafından itibarını en çok artıran marka olarak belirlendi. Opel Türkiye Genel Müdürü Alpaut Girgin de markanın ‘Yılın En İtibarlı Binek Otomobil Markası’ olarak seçilmesi ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Opel olarak kurumsal kimliğimiz ve ürün gamımızı yeniledik. Eskiye göre daha genç, modern, cesur ve yalın bir imaja kavuştuk ve hedef kitlemizde de dönüşümlere yol açtık. Yeni normalle birlikte değişen müşteri ihtiyaçlarına da özel ve hızlı çözümlerle cevap verdik ve Stellantis çatısı altında başarı hikâyemizi yazdık. Mokka modelimiz ile de geleceğe yatırım yaptığımızı düşünüyorum. Tüm bu çalışmalarımızın karşılığını aldığımız için de çok mutluyuz.”

Girgin ayrıca, 2021 yılının dünya ve Türkiye için oldukça zorlu geçtiğini; ancak Opel’in başarılarını sürdürdüğünü ve sektörde değişimin öncüsü olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Opel’in müşteri odaklı yaklaşımının ve güçlü bayi ağı sayesinde ülkedeki büyümesinin de hız kesmeden devam edeceği 48 yaşındaki genel müdür tarafından yapılan açıklamalarda vurgulandı.