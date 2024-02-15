Yeni bir iddiaya göre OpenAI, Google'a direkt rakip olacak bir arama ürünü geliştiriyor. Ürünün, Microsoft'un Bing modelinden güç alacağı da gelen bilgiler arasında.

ChatGPT sayesinde dünyada en çok konuşulan şirketlerden biri hâline gelen OpenAI, yapay zekâ konusunda birçok çalışma yapıyordu. Yeni ortaya çıkan bir iddia ise şirketin direkt olarak Google’ı rakip alan bir ürün geliştiriyor olabileceğini gösterdi.

İddianın kaynağı The Information tarafından paylaşılan bir rapor. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan bu haberde, OpenAI’ın kendi “web arama ürününü” geliştirdiği öne sürülüyor.

OpenAI'ın arama motoru Bing'den güç alabilir

Eğer bu iddia gerçekse OpenAI’ın kendi arama motoru, tahmin edebileceğiniz gibi direkt olarak Google’a rakip olacak. Tabii ki Google’ın internetteki dominasyonunu düşündüğümüzde şirketin önünde çok zorlu bir yol olduğunu söylemek yanlış olmaz.

OpenAI’ın arama konusundaki hamlesiyle ilgili birkaç detay da iddialar arasında yer aldı. Buna göre arama ürünün bir kısmı Microsoft’un Bing arama motorundan güç alacak. Bununla ilgili fazla bir ayrıntı yok. Ancak şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Ne de olsa Microsoft, OpenAI’ın en büyük yatırımcısı.

OpenAI’ın arama motorunun ChatGPT’ye eklenecek bir özellik mi olacağı, yoksa tamamen ayrı bir ürün olarak mı çıkacağı bilinmiyor. Şirketin sürekli olarak ChatGPT’ye yenilikler eklediğini görüyorduk. Arama konusunda ise nasıl bir hamle yapacağı belirsiz. Ancak ayrı olsun ya da olmasın arama motorunun kesinlikle ChatGPT’yle birlikte çalışacağını tahmin edebiliriz. Şirketten iddialara ilişkin bir açıklama gelmedi. Bu yüzden habere kesin gözüyle bakmamak gerekiyor.

Microsoft, Bing’e yapay zekâ getirerek zaten Google’la yarışmak için bir hamle yapmıştı. Aynı şekilde Google da SGE (Üretken Arama Deneyimi) ismini verdiği yapay zekâ destekli Google Arama’yı geçen yıl tanıtmıştı. OpenAI’ın da böyle bir şey geliştirmesi, arama tarafındaki yarışın ciddi anlamda kızışacağını gösterirken yapay zekânın her yerde olduğu gibi aramayı da ele geçireceğini bir kez daha ortaya koyuyor. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.