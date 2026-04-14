OpenAI, Yapay Zekâ Destekli Finans Hizmeti Sunan Hiro Finance'i Satın Aldı

OpenAI, yapay zekâ destekli finans hizmetleri sunan Hiro Finance isimli şirketi satın aldı.

ABD merkezli teknoloji devi OpenAI, ChatGPT isimli sohet botu ve geliştirdiği modeller ile dünyanın en önde gelen yapay zekâ şirketlerinden biri konumundaydı. Firma, hizmetlerini iyileştirmek için de sürekli olarak hamleler yapıyordu. Şirket satın alımları da bunlardan biriydi.

Şimdi ise OpenAI’ın Hiro Finance ismi verilen bir firmayı satın aldığı duyuruldu. Resmî açıklama, Hiro’nun kurucusu Ethan Bloch tarafından yapılan bir paylaşım ile yapıldı. Anlaşmanın bedeli gibi detaylar ise açıklanmadı.

Hiro, kişisel gelişim odaklı bir girişim

Hiro Finance, kişisel gelişim hizmetleri geliştiren bir firma olarak öne çıkıyordu. 2023 yılında kurulmuş ve 5 ay önce yapay zekâ aracını piyasaya sürmüştü. Tüketiciler için yapay zekâ destekli finansal planlama gibi hizmetler sunuyorlardı. Kullanıcılar maaş, borçlar ve aylık giderler gibi finansal bilgileri giriyor ve uygulama, finansal kararlar almalarına yardımcı olmak için farklı "eğer şöyle olursa" senaryolarını modelliyordu.

OpenAI’ın bu hizmetleri ChatGPT gibi kendi hizmetlerine entegre edeceğini düşünebiliriz. Bloch, açıklamasında şirketin 20 Nisan’da faaliyetlerini durduracağını ve 13 Mayıs’ta sunucularındaki tüm verilerinin temizleneceğini açıkladı. Bunun ardından da tüm çalışanlarının kendisiyle birlikte OpenAI’a geçiş yapacağını aktardı. Toplamda 10 civarı çalışanın olduğu söyleniyor.