Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

OpenAI, Yapay Zekâ Destekli Finans Hizmeti Sunan Hiro Finance'i Satın Aldı

OpenAI, yapay zekâ destekli finans hizmetleri sunan Hiro Finance isimli şirketi satın aldı.

Gökay Uyan

ABD merkezli teknoloji devi OpenAI, ChatGPT isimli sohet botu ve geliştirdiği modeller ile dünyanın en önde gelen yapay zekâ şirketlerinden biri konumundaydı. Firma, hizmetlerini iyileştirmek için de sürekli olarak hamleler yapıyordu. Şirket satın alımları da bunlardan biriydi.

Şimdi ise OpenAI’ın Hiro Finance ismi verilen bir firmayı satın aldığı duyuruldu. Resmî açıklama, Hiro’nun kurucusu Ethan Bloch tarafından yapılan bir paylaşım ile yapıldı. Anlaşmanın bedeli gibi detaylar ise açıklanmadı.

Hiro Finance, kişisel gelişim hizmetleri geliştiren bir firma olarak öne çıkıyordu. 2023 yılında kurulmuş ve 5 ay önce yapay zekâ aracını piyasaya sürmüştü. Tüketiciler için yapay zekâ destekli finansal planlama gibi hizmetler sunuyorlardı. Kullanıcılar maaş, borçlar ve aylık giderler gibi finansal bilgileri giriyor ve uygulama, finansal kararlar almalarına yardımcı olmak için farklı "eğer şöyle olursa" senaryolarını modelliyordu.

OpenAI’ın bu hizmetleri ChatGPT gibi kendi hizmetlerine entegre edeceğini düşünebiliriz. Bloch, açıklamasında şirketin 20 Nisan’da faaliyetlerini durduracağını ve 13 Mayıs’ta sunucularındaki tüm verilerinin temizleneceğini açıkladı. Bunun ardından da tüm çalışanlarının kendisiyle birlikte OpenAI’a geçiş yapacağını aktardı. Toplamda 10 civarı çalışanın olduğu söyleniyor.

OpenAI CEO'su Sam Altman'ın Evine Silahlı Saldırı: 2 Kişi Tutuklandı OpenAI CEO'su Sam Altman'ın Evine Silahlı Saldırı: 2 Kişi Tutuklandı
Gemini'a Her Dakika Yapay Zekâ Kullananların Hayatını Kurtaracak Özellik Geldi

Gemini'a Her Dakika Yapay Zekâ Kullananların Hayatını Kurtaracak Özellik Geldi

İran, ABD'yi OpenAI'ın Orta Doğu'daki 30 Milyar Dolarlık Veri Merkezini Yok Etmekle Tehdit Etti

İran, ABD'yi OpenAI'ın Orta Doğu'daki 30 Milyar Dolarlık Veri Merkezini Yok Etmekle Tehdit Etti

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Dünyayı Kasıp Kavuran OpenClaw Yapay Zekâ Aracı, Artık Claude ile Kullanılamayacak (Ek Para Ödemek Gerekecek)

Dünyayı Kasıp Kavuran OpenClaw Yapay Zekâ Aracı, Artık Claude ile Kullanılamayacak (Ek Para Ödemek Gerekecek)

Notebook LM Nasıl Kullanılır?

Notebook LM Nasıl Kullanılır?

OpenAI, "Yapay Zekâ Çağında Ekonomi" Raporu Yayımladı: "Daha Az Çalışıp Daha Fazla Kazanacağız"

OpenAI, "Yapay Zekâ Çağında Ekonomi" Raporu Yayımladı: "Daha Az Çalışıp Daha Fazla Kazanacağız"

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

Elektrikli Araç Bataryası Kaç Yılda Değişir, İkinci Elde Değer Düşürür mü, Değişim Süreci Nasıl?

Elektrikli Araç Bataryası Kaç Yılda Değişir, İkinci Elde Değer Düşürür mü, Değişim Süreci Nasıl?

BİM, Bu Hafta Çok Uygun Fiyata Philips Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı

BİM, Bu Hafta Çok Uygun Fiyata Philips Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"

Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

