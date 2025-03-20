OpenAI, akıl yürütebilen yapay zekâ modeli o1-pro'yu geliştirici API'si üzerinden kullanıma sundu. Ancak bu modeli kullanmak isteyenlerin küçük bir servet ödemeleri gerekiyor.

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden OpenAI, "o1-pro" olarak isimlendirdiği yeni yapay zekâ modelini geliştirici API'si aracılığı ile kullanıma sundu. Ancak yeni model, beraberinde büyük bir tartışmayı getirdi. Zira o1-pro, ciddi anlamda çok pahalı bir model olarak karşımıza çıktı.

Akıl yürütebilen bir yapay zekâ modeli olan o1-pro, o1'in daha gelişmiş bir versiyonu. OpenAI'ın açıklamasına göre bu model, sürekli ve hep daha iyi yanıtlar vermek için o1'den daha fazla bilgi işlem gücü kullanıyor. İşte bu bilgi işlem gücüne ulaşmanın maliyeti hiç ucuz olmayacak.

o1-pro'nun fiyatı ne kadar?

Edinilen bilgilere göre o1-pro'ya bir milyon token girmenin bedeli 150 dolar. Modelin ürettiği her bir milyon çıktının bedeli ise tam 600 dolar. Bu tutarlar gerçekten çok yüksek. Zira OpenAI, o1-pro'da o1'in fiyatının tam 10 katını istiyor. GPT-4.5 modelinin girdi fiyatı ise o1-pro'nun yarısı kadar.

Açık konuşmak gerekirse o1-pro, kodlama ve matematik problemlerinde o1'den sadece biraz daha iyi performans gösteriyor. Ancak verdiği yanıtlar biraz daha güvenilir kabul ediliyor. OpenAI'ın bu denli yüksek bir fiyat istediği yapay zekâ modelini gerçekten satıp satamayacağını zaman içinde daha iyi göreceğiz.