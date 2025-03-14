OpenAI, yapay zekâ eğitiminde telifli içeriklere erişim için ABD hükûmetinden destek talep etti; Çin rekabetine dikkat çekildi.

OpenAI, yapay zekâ modellerini eğitmek amacıyla telif hakkıyla korunan içeriklere sınırsız erişim hakkı talep etti. Şirket, bu hedefini gerçekleştirmek için ABD hükûmetinden destek istiyor.

OpenAI, yapay zekâ modellerini daha iyi eğitebilmek için telif hakkıyla korunan içeriklere sınırsız erişim istiyor. Üstelik bu konuda hükûmetten de destek bekliyor. İşte detaylar!

OpenAI uyardı: Telif engeli ABD'yi yarıştan koparabilir

ChatGPT'nin geliştiricisi olan OpenAI, ABD hükûmetine sunduğu öneride yapay genel zekâyı (AGI) geliştirebilmek ve Çin ile rekabet edebilmek için telifli içeriklere serbestçe erişebilmenin önemini vurguladı. Şirket, mevcut eyalet yasalarının yapay zekâ yarışında Amerika'yı geride bıraktığını ve bu durumun devam etmesi halinde Çin merkezli firmaların avantaj kazanacağını öne sürdü.

OpenAI ayrıca, telifli içeriklerin kullanılmasına izin verilmemesi durumunda Amerika'nın yapay zekâ yarışını kaybedebileceğini öne sürdü. Şirket tarafından ABD hükûmetinden bu konuya yönelik yeni bir düzenleme talep edildiği bildirildi. Mevcut telif yasalarının yenilikçiliği engellediğini savunan şirket, bunun zamanla bir ulusal güvenlik sorununa dönüşebileceğini de ifade etti.

ABD hükûmetinin, OpenAI tarafından iletilen bu talebe nasıl yanıt vereceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadığı bildirildi. Ancak alınacak kararın, yapay zekâ sektöründe yeni ve kapsamlı tartışmaları başlatabileceği ifade edildi.