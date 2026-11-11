OpenAI, Tatil Planlamasını Yapay Zekâya Bırakıyor: Seyahat Girişimini Satın Aldı!

OpenAI, seyahat planlamasını otonom yapay zekâ ajanlarına bırakan Odessia’yı satın aldı.

OpenAI, seyahat rotalarını yapay zekâ ajanlarıyla hazırlayan Odessia’yı açıklanmayan bir bedelle bünyesine kattı. Henüz bir yılını doldurmayan girişim, Sequoia’dan 6 milyon dolar yatırım almıştı. Kullanıcılar, karmaşık seyahat planlarının hazırlanmasını platformun otonom ajanlarına bırakabiliyordu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Odessia’nın kurucusu Francis Davidson, daha önce kısa süreli daire ve otel konaklaması sunan Sonder’i kurmuştu. 600 milyon dolar gelire ulaşan Sonder, daha sonra iflas etti. Davidson şimdi OpenAI’ın seyahat teknolojileri çalışmalarını yönetecek.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bir yazda 60 milyon doları aşan seyahat planladı

Odessia’nın yapay zekâ ajanları, seyahat stratejisinden müşteri hizmetlerine kadar farklı görevleri üstleniyordu. Kullanıcılar yalnızca rota önerisi almıyor, planlama sürecindeki işleri de sisteme devredebiliyordu.

Davidson’ın açıklamasına göre platform, geçtiğimiz yaz erken erişim kullanıcıları için toplam değeri 60 milyon doları aşan seyahatler planladı. Burada söz konusu olan şirketin geliri değil, planlanan seyahatlerin toplam değeri.

Ancak OpenAI anlaşmasının ardından Odessia’nın web sitesi kapatıldı ve mevcut hizmeti tamamen durduruldu.

OpenAI, otonom ajanlar için satın alımlarını artırıyor

OpenAI sözcüsüne göre her hafta 1,2 milyar kişi sağlık, bütçe ve seyahat planları gibi konularda ChatGPT’ye başvuruyor. Şirket, kullanıcıların bu ihtiyaçlarını otonom yapay zekâ ajanlarıyla karşılamak için yatırımlarını ve satın alımlarını artırıyor.

Odessia da bu alımların son örneği. OpenAI, yakın zamanda geliştirici araçları sunan Pierre Computer, Astral ve Promptfoo’yu da bünyesine katmıştı. Bu şirketlerle teknik altyapısını genişletirken Odessia’nın ekibi ve teknolojisiyle seyahat planlama tarafındaki çalışmalarını ilerletmeyi hedefliyor.