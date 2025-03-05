OpenAI, ChatGPT-4.5'in çıkışını erteledi ve Plus aboneleri için aşamalı dağıtım kararı aldı. Yeni abonelik modeli tartışmalara yol açtı.

OpenAI, yapay zeka modeli ChatGPT-4.5'in çıkışını Plus aboneleri için erteledi. Şirket, modeli aşamalı olarak kullanıma sunacağını duyurdu. Bununla birlikte CEO Sam Altman'ın ChatGPT Plus abonelik sisteminde köklü bir değişiklik yapmayı düşündüğü ortaya çıktı.

OpenAI, ChatGPT-4.5’i tüm Plus abonelerine aynı anda sunmak yerine kademeli olarak erişime açacağını duyurdu. Yani beklenen gün geldiğinde herkes yeni modele ulaşamayacak. Bunun yanında, CEO Sam Altman’ın abonelik sistemini tamamen değiştirmeyi düşündüğü de ortaya çıktı.

OpenAI’nin ChatGPT-4.5 hamlesi tepki çekti

ChatGPT-4.5, geçtiğimiz hafta Pro aboneleri için erişime açılmıştı. OpenAI, Plus abonelerine de sunulması için 7 Mart’ı işaret etmişti. Ancak şirket, tüm kullanıcılara aynı anda erişim vermek yerine, aşamalı bir dağıtım yapmaya karar verdi. Altman, ani bir yüklenmenin sistemde düşük kullanım sınırlarına yol açacağını ve bu nedenle kademeli geçiş yapacaklarını belirtti.

Abonelik sisteminde değişiklik sinyali veren Altman, mevcut 20 dolarlık sabit fiyatlı Plus aboneliğinin yerine kredi tabanlı bir modele geçiş yapmayı düşündüklerini açıkladı. Bu yeni sistemde, kullanıcılar aylık belirli bir miktar kredi alacak ve bu kredileri OpenAI'ın farklı hizmetlerinde kullanabilecek. Ancak bu öneri sosyal medya platformu X üzerinde tepki çekti. Kullanıcılar, bu sistemin ChatGPT kullanımını karmaşık hale getireceğini savundu.

Sam Altman’ın bu değişiklikleri X üzerinden duyurması, kullanıcıların tepkisini ölçmek amacı taşıyor. Ancak abonelik modelindeki olası değişiklikler, şimdiden tartışma yaratmış durumda. OpenAI’ın bu konuda nasıl bir karar alacağı, önümüzdeki dönemde netleşecek.