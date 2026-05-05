OpenAI'ın yapay zekâ telefonundan yeni bilgiler geldi. Teknik özellikleri ve muhtemel çıkış tarihi sızıntıda yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta tüm teknoloji dünyasının gündemine bomba gibi düşen bir haber gelmişti. Yapay zekâ deyince akla gelen ilk firmalardan olan ChatGPT geliştiricisi OpenAI’ın Samsung ve Apple’ rakip olacak bir telefon piyasaya sürmeyi planladığı ve bu konuda Qualcomm, MediaTek gibi çip devleriyle çalışmalar yürüttüğü öne sürülmüştü.

Şimdi ise OpenAI’ın geliştirdiği telefon hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Özellikle Apple sızıntılarıyla tanıdığımız güvenilir bir kaynak olan analist Ming-Chi Kuo, OpenAI’ın telefonunun detaylarını bizlerle buluşturdu.

OpenAI’ın yapay zekâ telefonu 2027’de gelecek, MediaTek işlemciye sahip olacak

Sızıntıya göre OpenAI, telefonun seri üretimine 2027 yılının başlarında başlamayı düşünüyor. Ayrıca MediaTek’in tek çip tedarikçisi olacağı, telefonun Dimensity 9600 işlemcisine baz alan bir özel çip ile geleceği de belirtilmiş. Cihazda LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 depolama da olacakmış.

Ayrıca çok yüksek yapay zekâ performansı için çift NPU’lu yapıda olacağı, kamera ve görsel yapay zekâya odaklanacağı, geliştirilmiş HDR ile geleceği gibi bilgiler de yeni sızıntıda paylaşılanlar arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra daha önce söylendiği gibi yapay zekâ temelli bir telefon olacak. Yani cihazdaki birçok işlem için yapay zekâ kullanılacağını söyleyebiliriz. Zaten önceki sızıntıda da cihazın yapay zekâ ajanı tarafından yönetilen bir akıllı telefon olacağı söylenmişti. Bu iddiaların ne kadarının doğru çıkacağını zaman gösterecek.