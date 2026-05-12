OpenAI, ofislerdeki iş akışlarının tamamını yapay zekâ ile dönüştürmeyi hedefleyen yeni oluşumu OpenAI Deployment Company'yi duyurdu.

OpenAI, yapay zekâyı yalnızca geliştiren değil, şirketlerin günlük işleyişine doğrudan yerleştiren yeni oluşumu “OpenAI Deployment Company”yi duyurdu. Kulağa teknik bir isim gibi geliyor olabilir ama işin özeti oldukça net. OpenAI artık sadece model üretmek istemiyor, şirketlerin çalışma biçimini baştan aşağı değiştirmeye hazırlanıyor.

Yeni yapı, işletmelerin yapay zekâyı gerçek dünyada güvenilir şekilde kullanabilmesi için özel mühendis ekipleriyle sahaya inecek. Yani mesele artık “ChatGPT kullanıyor musunuz?” sorusundan çıkıp “Şirketinizin tamamı yapay zekâ ile nasıl çalışıyor?” noktasına taşınıyor.

Plan yapay zekâyı ofisin tamamına yerleştirmek

OpenAI’a göre güçlü modeller geliştirmek artık yeterli değil. Asıl farkı yaratan şey, bu teknolojiyi şirketlerin günlük operasyonlarına gerçekten entegre edebilmek.

Bu nedenle kurulan OpenAI Deployment Company, “Forward Deployed Engineers” adı verilen özel mühendis ekiplerini doğrudan şirketlerin içine gönderecek. Bu ekipler; yöneticilerle, operasyon çalışanlarıyla ve teknoloji departmanlarıyla birlikte çalışarak hangi süreçlerin yapay zekâ ile dönüştürülebileceğini belirleyecek.

Amaç yalnızca birkaç otomasyon yapmak değil. OpenAI’ın hedefi, şirketlerin kritik iş akışlarını baştan tasarlamak olacak.