Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

OpenAI Yeni Oluşumu "OpenAI Deployment Company"yi Duyurdu: Hedef Tüm Ofisleri Yapay Zekâyla Donatmak!

OpenAI, ofislerdeki iş akışlarının tamamını yapay zekâ ile dönüştürmeyi hedefleyen yeni oluşumu OpenAI Deployment Company'yi duyurdu.

OpenAI Yeni Oluşumu "OpenAI Deployment Company"yi Duyurdu: Hedef Tüm Ofisleri Yapay Zekâyla Donatmak!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI, yapay zekâyı yalnızca geliştiren değil, şirketlerin günlük işleyişine doğrudan yerleştiren yeni oluşumu “OpenAI Deployment Company”yi duyurdu. Kulağa teknik bir isim gibi geliyor olabilir ama işin özeti oldukça net. OpenAI artık sadece model üretmek istemiyor, şirketlerin çalışma biçimini baştan aşağı değiştirmeye hazırlanıyor.

Yeni yapı, işletmelerin yapay zekâyı gerçek dünyada güvenilir şekilde kullanabilmesi için özel mühendis ekipleriyle sahaya inecek. Yani mesele artık “ChatGPT kullanıyor musunuz?” sorusundan çıkıp “Şirketinizin tamamı yapay zekâ ile nasıl çalışıyor?” noktasına taşınıyor.

İçerikten Görseller

OpenAI Yeni Oluşumu "OpenAI Deployment Company"yi Duyurdu: Hedef Tüm Ofisleri Yapay Zekâyla Donatmak!
2

Plan yapay zekâyı ofisin tamamına yerleştirmek

2

OpenAI’a göre güçlü modeller geliştirmek artık yeterli değil. Asıl farkı yaratan şey, bu teknolojiyi şirketlerin günlük operasyonlarına gerçekten entegre edebilmek.

Bu nedenle kurulan OpenAI Deployment Company, “Forward Deployed Engineers” adı verilen özel mühendis ekiplerini doğrudan şirketlerin içine gönderecek. Bu ekipler; yöneticilerle, operasyon çalışanlarıyla ve teknoloji departmanlarıyla birlikte çalışarak hangi süreçlerin yapay zekâ ile dönüştürülebileceğini belirleyecek.

Amaç yalnızca birkaç otomasyon yapmak değil. OpenAI’ın hedefi, şirketlerin kritik iş akışlarını baştan tasarlamak olacak.

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Ayda 9 Bin TL’lik Google AI Ultra’nın “Ucuz” Versiyonu Geliyor

Ayda 9 Bin TL’lik Google AI Ultra’nın “Ucuz” Versiyonu Geliyor

Hugging Face Nedir, Ne İşe Yarar? İşte Yapay Zekâ Modellerinin “Açık Kaynak Merkezi” Hakkında Her Şey

Hugging Face Nedir, Ne İşe Yarar? İşte Yapay Zekâ Modellerinin “Açık Kaynak Merkezi” Hakkında Her Şey

Apple, Yapay Zekâ Özelliklerini Ertelediği İçin iPhone Kullanıcılarına 250 Milyon Dolar Ödeyecek

Apple, Yapay Zekâ Özelliklerini Ertelediği İçin iPhone Kullanıcılarına 250 Milyon Dolar Ödeyecek

ChatGPT, Resmen Excel ve Google E-Tablolar'a Geldi: Ne İşe Yarayacak?

ChatGPT, Resmen Excel ve Google E-Tablolar'a Geldi: Ne İşe Yarayacak?

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Yapay Zekâ Sektörüne Yatırımlar Sürüyor: İletişim Başkanlığı Artık Hugging Face'te!

Yapay Zekâ Sektörüne Yatırımlar Sürüyor: İletişim Başkanlığı Artık Hugging Face'te!

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

OpenAI Çığır Açacak Yeni Modellerini Duyurdu: İşte GPT‑Realtime‑2, GPT‑Realtime‑Translate ve GPT‑Realtime‑Whisper!

OpenAI Çığır Açacak Yeni Modellerini Duyurdu: İşte GPT‑Realtime‑2, GPT‑Realtime‑Translate ve GPT‑Realtime‑Whisper!

Yapay Zeka ChatGPT OpenAI

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sony CEO'su, PlayStation 6'nın Çıkış Tarihiyle İlgili Açıklama Yaptı!

Sony CEO'su, PlayStation 6'nın Çıkış Tarihiyle İlgili Açıklama Yaptı!

Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

Mayıs 2026 Audi Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 Audi Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 MG Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 MG Fiyat Listesi Açıklandı

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com