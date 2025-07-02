Opera One’a Uzun Süredir Beklenen "O" Güncelleme Geldi: İşte Tek Tıkla Çeviri Özelliği ve Diğer Yenilikler

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Opera One, web sayfası çeviri aracı ve geliştirilen bölünmüş ekran desteğiyle yeni bir güncellemeye kavuştu. Opera One’ın son güncellemesiyle tarayıcıya yerleşik çeviri eklendi, sekme düzeni ve şifre yöneticisi yeniden tasarlandı. Artık yabancı dildeki internet sitelerini otomatik olarak çevrilebilecek.

Opera One, yeni güncellemeyle birlikte kullanıcıların uzun süredir beklediği birkaç yeniliği bir araya getirdi. Artık web sayfalarını anında çevirebilen yerleşik bir çeviri aracı tarayıcının içine dahil edildi. Başka bir dildeki içeriği anlamak için kopyala-yapıştır derdine son. 

Bunun yanında aynı anda iki sekmede gezinmeye olanak tanıyan bölünmüş ekran özelliği de gelen geri bildirimler doğrultusunda elden geçirildi. Şifre yöneticisinin açılır penceresi ise daha sade ve kolay anlaşılır bir yapıya kavuştu.

Opera One'a gelen yenilikler

opera one güncelleme

Tarayıcıya entegre edilen çeviri özelliği sayesinde kullanıcılar artık yabancı dildeki internet sitelerini otomatik olarak çevirebilecek. Daha önce yalnızca kısa metinlerin çevrilebildiği Aria özelliği, bu güncellemeyle birlikte tam sayfa çevirilere yerini bıraktı. Çeviri işlemleri, kullanıcı verilerinin üçüncü taraflarla paylaşılmadığı Avrupa merkezli sunucular üzerinden gerçekleştiriliyor.

opera one

Opera One'ın daha önce sunduğu bölünmüş ekran özelliği ise bu sürümle birlikte Tab Island adı verilen sekme gruplarıyla uyumlu hale getirildi. Aynı zamanda kullanıcıların talebi üzerine, bölünmüş ekran modundayken araç çubuğu simgeleri her zaman görünür olacak şekilde yeniden düzenlendi.

opera one güncelleme

Güncellemeyle gelen yenilikler:

  • Web sayfaları için yerleşik çeviri özelliği eklendi.
  • Çeviri özelliği 40’tan fazla dili destekliyor ve çeviri isteğe bağlı olarak etkinleştirilebiliyor.
  • Tam sayfa çeviri desteği, Lingvanex altyapısıyla sağlanıyor.
  • Bölünmüş ekran özelliği artık Tab Island gruplarıyla birlikte kullanılabiliyor.
  • Bölünmüş ekran modundayken araç çubuğu simgeleri her zaman görünür hale getirildi.
  • Şifre yöneticisinin açılır penceresi yeniden tasarlandı, daha sade bir görünüme kavuştu.
  • Yeni özellikleri kullanmak isteyen kullanıcılar, Opera tarayıcılarını güncelleyerek bu işlevlere erişebilecek.

opera one tarayıcı güncelleme çeviri
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Kaynak : https://blogs.opera.com/desktop/2025/07/opera-translate-announcement/
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