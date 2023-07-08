Christopher Nolan tarafından yönetilen ‘Oppenheimer’ filmi, İkinci Dünya Savaşı’nda Los Alamos Laboratuvarı'nın, sonrasında ise ilk nükleer silahları geliştiren gizli Manhattan Projesi’nin başkanı olan, atom bombası ve nükleer silahlar konusundaki kilit isimlerden Julius Robert Oppenheimer'ın hikayesini anlatıyor. Merakla beklenen film aynı zamanda görsel efekt kullanıldı mı kullanılmadı mı tartışmalarıyla da gündeme geliyor.

Filmin yönetmeni Nolan, genel olarak filmlerinde bilgisayar tabanlı görüntüyü kullanmak için pek hevesli olmadığını her zaman dile getirdi ve efektlerin yalnızca her şeyin kusursuz hissettirmesi için gerektiğinde kullanılabileceğini söyledi.

Oppenheimer filmi konusunda da yönetmenin bu yönde açıklamaları olmuş; filmde hiç CGI kullanılmadığını dile getirmişti. Üstelik İkinci Dünya Savaşı’nı ve atom bombasının konu olmasına rağmen. Bu ifadeler, filmde hiç görsel efekt yok denmiş gibi algılanarak tartışmalara neden olmuştu.

Filmin vizyona girmesine kısa süre kala, görüntüler bu açıklamaları yeniden gündeme getirdi;

Ancak tabii ki işin aslı biraz farklı. Çünkü Nolan'ın filmlerinde CGI kullanılmasa da VFX kullanılıyor.

Aslında, CGI ve VFX arasında farklar bulunuyor.

Bu kafa karışıklığını ortadan kaldırmak için CGI ve VFX’in farklarına bir göz atalım;

CGI; Computer-generated imagery, Türkçe'ye ise bilgisayar tabanlı görüntü olarak çevirebileceğimiz bir teknik. Bu teknikte ekranda gördüğünüz her şey bilgisayar üretimi oluyor. Yüzüklerin Efendisi’ndeki ‘Gollum’ karakteri gibi düşünün. Yani tamamen bilgisayarlar yardımıyla oluşturulmuş karakterler veya tasarımlardır.

karakterler veya tasarımlardır. VFX ise yapımdaki yangın, patlama gibi efektler diyebiliriz. Sıkça karşılaştığımız yeşil perdelerin önünde çekilen görüntülerin, üstüne başka sahneler veya modeller montajlanarak bir arada gösterilmesi demek de mümkün.

Kısaca farkları, CGI'da her şeyin bilgisayar tabanlı olması, VFX'te ise elde olan gerçek görüntünün efektlerle desteklenmesi diyebiliriz.

CGI ve VFX farklarını anladığımıza göre, filme geri dönelim.

Başta bahsettiğimiz üzere, atom bombasının konu olduğu bir filmde görsel efektlerin kullanılmaması kulağa pek mümkün değil gibi geliyor. Bir atom patlamasını, efekt kullanmadan göstermek nasıl olabilir ki?

İşte burada devreye, CGI ve VFX’in farkı giriyor. Filmde CGI bazlı görsel efekt kullanılmamış olabilir. Ne de olsa, her filmde 'Gollum' gibi yeni karakterler veya tasarımlar yaratmaya ihtiyaç duyulmuyor.

Ancak bu, görsel efektler kullanmadıkları, yani VFX'ten faydalanmadıkları anlamına gelmiyor. Bilgisayar tabanlı herhangi bir görsel efekte yer verilmese de VFX teknolojisini kullanarak sahneleri geliştirmeleri elbette mümkün. Nolan da aslında filminde efektler olsa bile her şeyi gerçekten çektiklerini; yalnızca 'en iyi hale getirmek için' efektlerden yararlandıklarını kastediyor.