OPPO, A78 5G isimli yeni akıllı telefonunu tanıttı. Nispeten uygun fiyatlı bir model olarak karşımıza çıkan OPPO A78 5G, fena sayılmayan özelliklere sahip.

Çinli teknoloji devi OPPO, gerçekleştirdiği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu A78 5G'yi tanıttı. Bütçe dostu bir telefon olarak karşımıza çıkan A78 5G, fiyatına paralel özelliklere sahip. Gelin hep birlikte OPPO A78 5G'nin tasarımına ve teknik özelliklerine bakalım.

OPPO A78 5G, 6.56 inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor. 90 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, çentikli bir yapıya sahip. Çentikteki ön kameranın çözünürlüğü ise 8 MP olarak açıklandı. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan çerçeveye gömülmüş olarak karşımıza çıktı.

Karşınızda OPPO A78 5G

OPPO'nun yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Dimensity 700 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, 8 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 2.2 depolama alanı ile destekleniyor. Telefonun 5.000 mAh kapasiteli bataryası ise 33W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisine sahip ve 67 dakikada tam şarj sunuyor. Android 13 tabanlı ColorOS 13 arayüzü ile gelen telefonun 8 GB'ye kadar sanal RAM desteğine sahip olduğunu da belirtelim. Bu sayede OPPO A78 5G, 16 GB RAM'e sahipçesine performans sunuyor.

Telefonun arka kısmına geçtiğimizde, ikili kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik odaklı portre kamera yer alıyor. OPPO A78 5G'nin kamerası, yapay zeka ile de destekleniyor ve bu sayede kameranın çektiğinden daha kaliteli, dijital olarak iyileştirilmiş fotoğraflarla karşılaşıyorsunuz.

OPPO A78 5G teknik özellikleri

Ekran 6,56 inç, 90 Hz, HD+, LCD İşlemci MediaTek Dimensity 700 RAM 8 GB LPDDR4X (8 GB sanal RAM desteği) Depolama 128 GB (UFS 2.2) Ön Kamera 8 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 2 MP (f2.4) Batarya 5.000 mAh (33W SuperVOOC) İşletim Sistemi ColorOS 13 (Android 13) Boyutlar 163.8 mm x 75.1 mm x 7.99 mm Ağırlık 186 gram

Tüm bu özelliklere sahip olan OPPO A78 5G, 230 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.