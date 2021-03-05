OPPO Find X3'ün Tasarımı ve Fiyatı Ortaya Çıktı

OPPO'nun 11 Mart günü tanıtacağı yeni amiral gemisi telefonu Find X3, bugün bir e-ticaret sitesinde tasarımı ve fiyatıyla gözüktü. Bombeli kamera kurulumuna sahip akıllı telefon, 5.499 yuanlık başlangıç fiyatıyla gelecek.

Akıllı telefon sektöründe daha fazla yer kazanmaya devam eden OPPO, geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi Find X3'ü tanıtacağı tarihi duyurmuştu. Weibo üzerinden paylaşım yapan şirket, yeni akıllı telefonunu 11 Mart'ta düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtacağını açıklamıştı.

OPPO, tanıtım tarihini duyurduğu görselde aynı zamanda telefon hakkında ufak ama çarpıcı bir ipucuna da yer vermişti. Paylaşılan görselde OPPO Find X3'ün kamera çıkıntısına yer veriliyordu. Bugün de bu kamera çıkıntısının tam şeklini ve telefonun tamamını ortaya koyan fotoğraflar ortaya çıktı.

OPPO Find X3 fiyatı ve tasarımı ortaya çıktı:

OPPO Find X3'ün tanıtılmasına 1 hafta kala ortaya çıkan görseller, telefonun tasarımını gözler önüne serdi. Çin'in sosyal medyası Weibo üzerinde paylaşılan görseller, bir e-ticaret sitesinin internet sitesinde keşfedildi. Ayrıca telefonun fiyat etiketi de kendisini gösterdi.

OPPO Find X3'üntasarımını aslında ilk defa bu görsellerle görmedik. Haftalar önce OPPO'nun bu tasarımı sunacağı, paylaşılan görsellerle söyleniyordu. Yeni tasarımın en dikkat çekici kısmı elbette bombeli bir yapıya sahip olan ve iPhone kamera kurulumuna benzer bir tasarım taşıyan kamera kurulumu.

Yeni telefonun fiyatına gelecek olursak, ortaya çıkan bilgiye göre OPPO, Find X3'ü 5.499 yuanlık (yaklaşık 6.300 TL + vergiler) bir fiyat etiketiyle satışa sunacak. Fakat bu etiket başlangıç etiketi olacak. Serinin en donanımlı modelinin fiyatı henüz bilinmese de tahminlere göre Avrupa'da 1.200 euro'ya (yaklaşık 10.780 TL) yakın seviyeleri görecek.